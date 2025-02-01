Таловєров вдало дебютував в англійському футболі: його визнали найкращим гравцем матчу

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Сьогодні, 1 лютого, "Плімут" переміг "Вест Бромвіч" (2:1) у 30-му турі англійського Чемпіоншипу (2-й дивізіон). Українець Максим Таловєров вийшов у стартовому складі "Плімута" і відіграв 90 хвилин.

Для "Максі" це був дебютний матч у футболці "Плімута", а організатори визнали українця найкращим гравцем у цій зустрічі. Водночас наш гравець віддав свою нагороду одноклубнику Раяну Харді, який відзначився дублем.

Що відомо про трансфер Таловєрова в "Плімут"

Максим Таловєров уклав з англійцями контракт на 3,5 роки. За даними Transfermarkt, "Плімут" заплатив ЛАСКУ за 24-річного українського центрального захисника 2 млн євро. Це трансферний рекорд клубу Чемпіоншипу.

"Плімут" після 30 турів посідає у другому англійському дивізіоні останнє місце, щоб вийти з зони вильоту, потрібно відіграти щонайменше 4 бали.