Таловєров вдало дебютував в англійському футболі: його визнали найкращим гравцем матчу
Українського захисника Максима Таловєрова визнали найкращим футболістом у його дебютному матчі за англійський "Плімут"
Про це повідомляє "ТаТоТаке".
Сьогодні, 1 лютого, "Плімут" переміг "Вест Бромвіч" (2:1) у 30-му турі англійського Чемпіоншипу (2-й дивізіон). Українець Максим Таловєров вийшов у стартовому складі "Плімута" і відіграв 90 хвилин.
Для "Максі" це був дебютний матч у футболці "Плімута", а організатори визнали українця найкращим гравцем у цій зустрічі. Водночас наш гравець віддав свою нагороду одноклубнику Раяну Харді, який відзначився дублем.
Що відомо про трансфер Таловєрова в "Плімут"
Максим Таловєров уклав з англійцями контракт на 3,5 роки. За даними Transfermarkt, "Плімут" заплатив ЛАСКУ за 24-річного українського центрального захисника 2 млн євро. Це трансферний рекорд клубу Чемпіоншипу.
"Плімут" після 30 турів посідає у другому англійському дивізіоні останнє місце, щоб вийти з зони вильоту, потрібно відіграти щонайменше 4 бали.
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