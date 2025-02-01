Майже всюди вдається сповільнити темпи наступу РФ: DeepState підрахував, що у січні росіяни окупували 325 кв. км території України

Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог продовжує вести активні наступальні дії на багатьох ділянках, але майже всюди вдається сповільнити темпи наступу. В основному значні просування противника відбуваються через наші помилки, які постійно повторюються", - пишуть аналітики.

За інформацією ресурсу, темп наступу російських військ впав. У січні РФ окупувала 325 кв. км території України, тоді як у грудні 2024-го - 394, а у листопаді - 730 кв. км.



Фото: DeepState