Майже всюди вдається сповільнити темпи наступу РФ: DeepState підрахував, що у січні росіяни окупували 325 кв. км території України
Протягом січня 2025 року російські загарбницькі війська зуміли захопити 325 квадратних км території України
Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог продовжує вести активні наступальні дії на багатьох ділянках, але майже всюди вдається сповільнити темпи наступу. В основному значні просування противника відбуваються через наші помилки, які постійно повторюються", - пишуть аналітики.
За інформацією ресурсу, темп наступу російських військ впав. У січні РФ окупувала 325 кв. км території України, тоді як у грудні 2024-го - 394, а у листопаді - 730 кв. км.
Фото: DeepState
31 січня повідомлялось, що у Харківській області російські терористи знову взяли під свій контроль населений пункт Новомлинськ.
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