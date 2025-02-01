Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Спорт "Динамо" та "Шахтар" вилетіли з єврокубків, а боєць UFC кинув виклик Усику: головні новини українського спорту за тиждень
Огляд

"Динамо" та "Шахтар" вилетіли з єврокубків, а боєць UFC кинув виклик Усику: головні новини українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
1 лютого, 2025 субота
17:14
Спорт Андрій Ярмоленко (праворуч), "Динамо" - РФШ

З 25 по 31 січня в українському спорті трапилась низка важливих подій: Олександру Усику кинув виклик боєць UFC, київське "Динамо" і донецький "Шахтар" вилетіли з єврокубків, а декілька гравців збірної змінили команди

Зміст

"Динамо" та "Шахтар" вилетіли з єврокубків

Цього тижня "Динамо" та "Шахтар" зіграли свої останні матчі у цьому сезоні єврокубків. Кияни, які вже не мали шансів на вихід у плей-офф, зустрічались з латвійським РФШ, а донеччани, які ще боролись за плей-офф, грали проти дортмундської "Боруссії".

Зустріч "Динамо" - РФШ відбулася у Гамбурзі, де команда Олександра Шовковського у нинішньому сезоні приймала суперників у єврокубках.

"Динамо" вийшло вперед на 76-й хвилині, коли після передачі Владислава Ваната точного удару з району 11-метрової позначки завдав Олександр Піхальонок. У результаті кияни набрали 4 очка та завершили виступи в Лізі Європи на 34-му місці. 

Олександр Піхальонок, Динамо

Олександр Піхальонок, Фото: Getty Images

Донецький "Шахтар" поступився дортмундській "Боруссії" у матчі 8-го туру Ліги чемпіонів. Поєдинок у гостях закінчився поразкою українців" з рахунком 1:3. За німців дубль у ворота українців оформив Серу Гірассі, ще один гол забив Рамі Бенсебаїні.

"Шахтар" відзначився на початку другого тайму. На 50-й хвилині Марлон Гомес забив мʼяч і скоротив відставання української команди до 1 голу, але цього було замало.

Для "Шахтаря" виступи у цьогорічній Лізі чемпіонів завершені. Донецька команда набрала 7 очок, а до зони плей-офф забракло 4 балів. "Боруссія" зуміла вийти у наступний раунд.

Марлон Гомес (з м'ячем), Боруссія - Шахтар

Марлон Гомес (з м'ячем), Боруссія - Шахтар. Фото: Getty Images

Україна перемогла Німеччину у відборі на Євро-2026 з футзалу

Ввечері пʼятниці, 31 січня, збірна України з футзалу перемогла суперників з Німеччини. Матч завершився з рахунком 5:3. Це вже третя поспіль перемога наших футзалістів у відборі на Євро. Синьо-жовті стартували в групі 1 із перемог над Кіпром (7:0) та Румунією (2:0)

Після 3-го туру Україна з 9 очками лідирує у своїй групі. Румунія має 6 балів, а Німеччина - 3. Кіпр без очок йде останнім. На команди чекає ще по 3 матчі кваліфікації між собою.

10 переможців відбіркових груп приєднаються до Латвії та Литви у фінальній стадії чемпіонату Європи, а вісім найкращих команд, які посіли другі місця у своїх групах, зіграють у плей-офф.

Збірна України, футзал

Збірна України з футзалу. Фото: Getty Images

Сестри Кіченок вийшли у фінал турніру WTA в Австрії

У півфінальному матчі сестри Людмила та Надія Кіченок обіграли Анну Даниліну з Казахстану та нейтральну тенісистку з російським паспортом Ірину Хромачову – 6:4, 6:0.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин. Людмила і Надія двічі подавали навиліт, зробили 2 подвійних помилки, а також використали 6 з 7 брейкпойнтів.

Це перший турнір після Олімпіади-2024, де сестри Кіченок знову виступають разом.

Cестри Кіченок

Cестри Кіченок. Фото: Getty Images

Трансферне вікно у розпалі: найгучніші переходи наших футболістів

Зимове трансферне вікно для українського футболу лише набирає обертів. За останній тиждень, одразу декілька гравців нашої збірної змінили свої команди:

Захисник Максим Таловєров перейшов з австрійського ЛАСК до клубу другого англійського дивізіону "Плімут". За 24-річного центрбека заплатили 2 млн євро. Це трансферний рекорд для клубу Чемпіоншипу. 

Максим Таловєров (праворуч), Україна - Чехія

Максим Таловєров (праворуч), Україна - Чехія. Фото: Getty Images

Легендарний капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко, який виступав за "гірників" з 2010 року, перейшов у турецький "Еюпспор". 

Тарас Степаненко, Шахтар, Ліга чемпіонів

Тарас Степаненко. Фото: Getty Images

Воротар "Динамо" Георгій Бущан перейшов у клуб із Саудівської Аравії "Аль-Шабаб". За українського голкіпера заплатили 3 млн євро. Бущан за декілька днів вже встиг дебютувати за новий клуб.

Георгій Бущан, ФК "Аль-Шабаб"

Георгій Бущан. Фото: ФК "Аль-Шабаб"

Мадридський "Атлетико" домовився про підписання контракту із 16-річним українським воротарем Глібом Удовиченком.

Гліб Удовиченко

Гліб Удовиченко. Фото: ФК "Атлетико"

Боєць UFC кинув виклик Усику

Чемпіон UFC у напівважкій вазі (84 – 93 кг) Алекс Перейра зізнався, що хотів би побитись з українським боксером Олександром Усиком.

"Я чемпіон, тому хочу битися з чемпіоном – з Усиком. Я відчуваю, що можу справді добре впоратися. Люди говорять про бокс. Бокс — одна з моїх найсильніших навичок", – сказав Перейра.

Алекс Перейра

Алекс Перейра. Фото: Getty Images

Андрія Шевченка висунули кандидатом до виконкому УЄФА

Андрій Шевченко претендує на одну з двох позицій у виконкомі УЄФА з терміном повноважень на 2 роки. Рішення про висунення прийняли 31 січня на засіданні виконавчого комітету Української асоціації футболу.

"Також виконком обрав делегатів від УАФ на 49-й Конгрес УЄФА, що відбудеться 3 квітня 2025 року в Белграді (Сербія). Ними стали президент УАФ Андрій Шевченко, віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко та генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко", - додали в УАФ.

Андрій Шевченко

Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: Getty Images

Теги:
Статті
Новини
Футбол
Бокс
Динамо Київ
Шахтар
Андрій Шевченко
Збірна України
Ліга Європи
футзал
теніс
Саудівська Аравія
УПЛ
Олександр Усик
Чемпіонат України
єврокубки
Атлетико
УЄФА
Ліга чемпіонів
УАФ
Футбольні трансфери
Ла Ліга
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
+3.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.6
    Купівля 41.6
    Продаж 42.1
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
1 лютого
17:13
Ексклюзив
путін трамп
Дипломат Брайза пояснив, як діятиме Трамп, якщо Путін не погодиться на мирне врегулювання війни, прийнятне для України
17:03
Оновлено
Знищена Росією п'ятиповерхівка у Полтаві (1 лютого 2025 року)
РФ атакувала Україну безпілотниками та ракетами: у Харкові, Полтаві, Запоріжжі, на Сумщині та Одещині є загиблі й поранені
16:50
швидка
"Дронове сафарі": британська газета Times розповіла, як російські садисти щодня полюють за мирними жителями Херсона
16:41
Гендиректору російської компанії, що виробляє "шахеди", оголосили підозру
16:39
Від початку доби на фронті відбулося 71 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку
16:02
OPINION
Перебірливий Путін: спочатку будь-хто, крім Порошенка, тепер — крім Зеленського
15:55
Через російську агресію в Україні пошкоджено 1333 пам’ятки культурної спадщини
15:42
новини Львівщини
Армія РФ вбила дроном жителя Антонівки на Херсонщині
15:42
Ексклюзив
Дональд Трамп
Це може мати неоднозначні наслідки: дипломат Шамшур щодо запровадження США 25% мита для Канади та Мексики
15:24
ППО
Вночі сили ППО збили 56 зі 123 російських дронів
15:24
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Російські військові саботують накази командування на Херсонському напрямку, - "Атеш"
15:21
Лілі Коллінз
Зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вперше стала мамою
15:20
Ексклюзив
Інавгурація Трампа
Трамп є майстром укладання угод, - дипломат Брайза
14:58
корабель "Silver Dania"
Норвегія відпустила судно Silver Dania, яке було затримано через підозру у причетності до пошкодження кабелю між Латвією та Швецією
14:56
газ, ГТС
"Молдовагаз" спрямувала до Придністров'я перші 3 млн кубометрів газу
14:36
Горст Келер
У віці 81 року помер колишній президент Німеччини Горст Келер
14:24
Котли з Житомира через Центральну Азію продавали армії Росії
14:15
ГУР
ГУР просить передавати їм зразки російської зброї та техніки: для чого це потрібно
14:10
Олександр Сирський
Інструкторів ЗСУ готуватимуть два місяці замість одного
14:10
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Кремль для початку якогось діалогу буде використовувати силу, - Безсмертний
14:00
OPINION
Що гальмує кредитування та розвиток реального сектору економіки
13:59
На замовлення РФ комуністи переконували воїнів ЗСУ складати зброю перед ворогом, а цивільних - не донатити і не йти у військо
13:57
В Одесі у морозилці 18-річної матері знайшли тіло однорічного хлопчика
13:30
Ексклюзив
Дональд Трамп і Джо Байден
Трамп готовий до конфронтації з Росією, Байден же уникав цього, дипломат Брайза
13:20
Ексклюзив
Роман Борщ
Спочатку нас вважали адміністративно затриманими: ексжурналіст Еспресо та військовий Роман Борщ про перші місяці полону
13:17
Оновлено
На Полтавщині схопили підозрюваного у вбивстві військового з ТЦК в Пирятині
12:48
передача ізраїльських заручників
ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників, натомість Ізраїль передав угрупованню 183 палестинських в'язнів
12:45
Ексклюзив
Роман Борщ
"Східне місто, яке є феноменом української культури": ексжурналіст Еспресо та військовий Роман Борщ про зміни в Маріуполі із початком бойових дій
12:00
OPINION
Путінська "шарманка" про нелегітимність Зеленського — не нова
11:58
Умєров обговорив із міністром оборони Данії Поульсеном подальший розвиток "данської моделі" фінансування ОПК України
11:49
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 1 лютого: скільки коштують євро та долар в обмінниках
11:30
Планувала підірвати 7 кг тротилу: наркозалежну зі Львова підозрюють у підготовці теракту в центрі Києва
11:02
Володимир Зеленський
"Нам потрібно більше підтримки": Зеленський відреагував на комбіновану атаку Росії
10:50
наслідки російської атаки, Суми
Кількість загиблих від удару по багатоповерхівці в Сумах 30 січня зросла до 10 людей
10:45
міна, розмінування
У січні фахівці Міноборони розмінували понад 8 700 га деокупованих територій
10:33
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Дуже серйозний мобілізаційний ресурс": військовий експерт Снєгирьов назвав кількість увʼязнених у РФ
10:29
F-16
Під час атаки РФ на Україну Польща піднімала винищувачі F-16
10:19
У ГУР спростували заяви Фіцо щодо причетності до організації протестів у Словаччині
10:02
OPINION
Гранти та "грантоїди": діалог не потрібен жодній зі сторін
10:00
Інтерв’ю
Роман Борщ
"Коли я бачу чиюсь безтурботність на вулицях, то розумію, що для цього і пішов служити", - ексжурналіст Еспресо та військовий Роман Борщ після 33 місяців полону
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV