"Динамо" та "Шахтар" вилетіли з єврокубків, а боєць UFC кинув виклик Усику: головні новини українського спорту за тиждень

"Динамо" та "Шахтар" вилетіли з єврокубків

Цього тижня "Динамо" та "Шахтар" зіграли свої останні матчі у цьому сезоні єврокубків. Кияни, які вже не мали шансів на вихід у плей-офф, зустрічались з латвійським РФШ, а донеччани, які ще боролись за плей-офф, грали проти дортмундської "Боруссії".

Зустріч "Динамо" - РФШ відбулася у Гамбурзі, де команда Олександра Шовковського у нинішньому сезоні приймала суперників у єврокубках.

"Динамо" вийшло вперед на 76-й хвилині, коли після передачі Владислава Ваната точного удару з району 11-метрової позначки завдав Олександр Піхальонок. У результаті кияни набрали 4 очка та завершили виступи в Лізі Європи на 34-му місці.

Олександр Піхальонок, Фото: Getty Images

Донецький "Шахтар" поступився дортмундській "Боруссії" у матчі 8-го туру Ліги чемпіонів. Поєдинок у гостях закінчився поразкою українців" з рахунком 1:3. За німців дубль у ворота українців оформив Серу Гірассі, ще один гол забив Рамі Бенсебаїні.

"Шахтар" відзначився на початку другого тайму. На 50-й хвилині Марлон Гомес забив мʼяч і скоротив відставання української команди до 1 голу, але цього було замало.

Для "Шахтаря" виступи у цьогорічній Лізі чемпіонів завершені. Донецька команда набрала 7 очок, а до зони плей-офф забракло 4 балів. "Боруссія" зуміла вийти у наступний раунд.

Марлон Гомес (з м'ячем), Боруссія - Шахтар. Фото: Getty Images

Україна перемогла Німеччину у відборі на Євро-2026 з футзалу

Ввечері пʼятниці, 31 січня, збірна України з футзалу перемогла суперників з Німеччини. Матч завершився з рахунком 5:3. Це вже третя поспіль перемога наших футзалістів у відборі на Євро. Синьо-жовті стартували в групі 1 із перемог над Кіпром (7:0) та Румунією (2:0)

Після 3-го туру Україна з 9 очками лідирує у своїй групі. Румунія має 6 балів, а Німеччина - 3. Кіпр без очок йде останнім. На команди чекає ще по 3 матчі кваліфікації між собою.

10 переможців відбіркових груп приєднаються до Латвії та Литви у фінальній стадії чемпіонату Європи, а вісім найкращих команд, які посіли другі місця у своїх групах, зіграють у плей-офф.

Збірна України з футзалу. Фото: Getty Images

Сестри Кіченок вийшли у фінал турніру WTA в Австрії

У півфінальному матчі сестри Людмила та Надія Кіченок обіграли Анну Даниліну з Казахстану та нейтральну тенісистку з російським паспортом Ірину Хромачову – 6:4, 6:0.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин. Людмила і Надія двічі подавали навиліт, зробили 2 подвійних помилки, а також використали 6 з 7 брейкпойнтів.

Це перший турнір після Олімпіади-2024, де сестри Кіченок знову виступають разом.

Cестри Кіченок. Фото: Getty Images

Трансферне вікно у розпалі: найгучніші переходи наших футболістів

Зимове трансферне вікно для українського футболу лише набирає обертів. За останній тиждень, одразу декілька гравців нашої збірної змінили свої команди:

Захисник Максим Таловєров перейшов з австрійського ЛАСК до клубу другого англійського дивізіону "Плімут". За 24-річного центрбека заплатили 2 млн євро. Це трансферний рекорд для клубу Чемпіоншипу.

Максим Таловєров (праворуч), Україна - Чехія. Фото: Getty Images

Легендарний капітан "Шахтаря" Тарас Степаненко, який виступав за "гірників" з 2010 року, перейшов у турецький "Еюпспор".

Тарас Степаненко. Фото: Getty Images

Воротар "Динамо" Георгій Бущан перейшов у клуб із Саудівської Аравії "Аль-Шабаб". За українського голкіпера заплатили 3 млн євро. Бущан за декілька днів вже встиг дебютувати за новий клуб.

Георгій Бущан. Фото: ФК "Аль-Шабаб"

Мадридський "Атлетико" домовився про підписання контракту із 16-річним українським воротарем Глібом Удовиченком.

Гліб Удовиченко. Фото: ФК "Атлетико"

Боєць UFC кинув виклик Усику

Чемпіон UFC у напівважкій вазі (84 – 93 кг) Алекс Перейра зізнався, що хотів би побитись з українським боксером Олександром Усиком.

"Я чемпіон, тому хочу битися з чемпіоном – з Усиком. Я відчуваю, що можу справді добре впоратися. Люди говорять про бокс. Бокс — одна з моїх найсильніших навичок", – сказав Перейра.

Алекс Перейра. Фото: Getty Images

Андрія Шевченка висунули кандидатом до виконкому УЄФА

Андрій Шевченко претендує на одну з двох позицій у виконкомі УЄФА з терміном повноважень на 2 роки. Рішення про висунення прийняли 31 січня на засіданні виконавчого комітету Української асоціації футболу.

"Також виконком обрав делегатів від УАФ на 49-й Конгрес УЄФА, що відбудеться 3 квітня 2025 року в Белграді (Сербія). Ними стали президент УАФ Андрій Шевченко, віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко та генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко", - додали в УАФ.

Президент УАФ Андрій Шевченко. Фото: Getty Images