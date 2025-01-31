Бущан після трансферу з "Динамо" відіграв дебютний матч у Саудівській Аравії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 18-му турі чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Шабаб" поступився "Аль-Іттіфаку" (1:3). У воротах "Аль-Шабаба" вперше в основному складі вийшов новачок клубу Георгій Бущан.

В активі українця 4 сейви, проте і 3 пропущених голи. Дубль оформив Жоржинью Вейналдум, ще один гол забив Жуан Кошта.

Після 17 турів "Аль-Шабаб" йде на 6-й позиції у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, в активі команди 29 очок.

Чемпіонат Саудівської Аравії

17-й тур

31 січня

"Аль-Іттіфак" – "Аль-Шабаб" 3:1

Голи: Вейналдум, 35, 90+11, Кошта, 43 – Хамдалла, 40