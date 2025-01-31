Бущан після трансферу з "Динамо" відіграв дебютний матч у Саудівській Аравії
Ввечері пʼятниці, 31 січня, український воротар Георгій Бущан дебютував за саудівський "Аль-Шабаб"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 18-му турі чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Шабаб" поступився "Аль-Іттіфаку" (1:3). У воротах "Аль-Шабаба" вперше в основному складі вийшов новачок клубу Георгій Бущан.
В активі українця 4 сейви, проте і 3 пропущених голи. Дубль оформив Жоржинью Вейналдум, ще один гол забив Жуан Кошта.
Після 17 турів "Аль-Шабаб" йде на 6-й позиції у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, в активі команди 29 очок.
Чемпіонат Саудівської Аравії
17-й тур
31 січня
"Аль-Іттіфак" – "Аль-Шабаб" 3:1
Голи: Вейналдум, 35, 90+11, Кошта, 43 – Хамдалла, 40
- 29 січня стало відомо, що Георгій Бущан покинув київське "Динамо" і перейшов у саудівський "Аль-Шабаб".
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