Андрія Шевченка висунули кандидатом до виконкому УЄФА

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Андрій Шевченко претендуватиме на одну з двох позицій у виконкомі УЄФА з терміном повноважень на 2 роки. Рішення було прийнято 31 січня на засіданні виконавчого комітету Української асоціації футболу.

"Також виконком обрав делегатів від УАФ на 49-й Конгрес УЄФА, що відбудеться 3 квітня 2025 року в Белграді (Сербія). Ними стали президент УАФ Андрій Шевченко, віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко та генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко", - додали в УАФ.