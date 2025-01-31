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Головна Футбол Андрія Шевченка висунули кандидатом до виконкому УЄФА

Андрія Шевченка висунули кандидатом до виконкому УЄФА

Влад Дідусь
31 січня, 2025 п'ятниця
23:54
Футбол Андрій Шевченко

У пʼятницю, 31 січня, стало відомо, що очільника Української асоціації футболу Андрія Шевченка висунули кандидатом у виконком УЄФА

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Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Андрій Шевченко претендуватиме на одну з двох позицій у виконкомі УЄФА з терміном повноважень на 2 роки. Рішення було прийнято 31 січня на засіданні виконавчого комітету Української асоціації футболу. 

"Також виконком обрав делегатів від УАФ на 49-й Конгрес УЄФА, що відбудеться 3 квітня 2025 року в Белграді (Сербія). Ними стали президент УАФ Андрій Шевченко, віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко та генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко", - додали в УАФ.

  • У вересні 2024 року Андрій Шевченко наголосив, що після обрання його головою Асоціації він на постійній основі живе в Україні.
Теги:
Новини
Спорт
Андрій Шевченко
УЄФА
УАФ
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