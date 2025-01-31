Сестри Кіченок вийшли у фінал турніру WTA в Австрії
Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок вийшли до фіналу турніру WTA 500 в австрійському Лінці
Про це повідомляє "Трибуна".
У півфінальному матчі сестри Людмила та Надія Кіченок обіграли Анну Даниліну з Казахстану та нейтральну тенісистку з російським паспортом Ірину Хромачову – 6:4, 6:0.
Матч тривав 1 годину 10 хвилин. Людмила і Надія двічі подавали навиліт, зробили 2 подвійних помилки, а також використали 6 з 7 брейкпойнтів.
Це перший турнір після Олімпіади-2024, де сестри Кіченок знову виступають разом.
WTA 500
Лінц, Австрія
31 січня
Півфінал. Парний розряд
Людмила Кіченок/Надія Кіченок – Анна Даниліна/Ірина Хромачова – 6:4, 6:0
- У ніч на 22 січня українська тенісистка Еліна Світоліна програла в матчі 1/4 фіналу Australian Open проти американської тенісистки Медісон Кіз.
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