Сестри Кіченок вийшли у фінал турніру WTA в Австрії

Про це повідомляє "Трибуна".

У півфінальному матчі сестри Людмила та Надія Кіченок обіграли Анну Даниліну з Казахстану та нейтральну тенісистку з російським паспортом Ірину Хромачову – 6:4, 6:0.

Матч тривав 1 годину 10 хвилин. Людмила і Надія двічі подавали навиліт, зробили 2 подвійних помилки, а також використали 6 з 7 брейкпойнтів.

Це перший турнір після Олімпіади-2024, де сестри Кіченок знову виступають разом.

WTA 500

Лінц, Австрія

31 січня

Півфінал. Парний розряд

Людмила Кіченок/Надія Кіченок – Анна Даниліна/Ірина Хромачова – 6:4, 6:0