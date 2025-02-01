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Від початку доби на фронті відбулося 71 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку

Марія Науменко
1 лютого, 2025 субота
16:39
Війна з Росією

Від початку доби 1 лютого на фронті відбулося 71 бойове зіткнення. Сили оборони відбили 22 ворожі атаки на Покровському напрямку, ще 8 тривають досі

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Прикордонні міста та села нашої країни і далі страждають від російських артилерійських обстрілів. Сьогодні під удар потрапили населені пункти Залізний Міст і Миколаївка в Чернігівській області, а також Хлібороб у Сумській області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив 15 спроб просунутися до наших позицій в районах населених пунктів Тополі, Дворічна, Петропавлівка, Степова Новосілка, Глушківка, Загризове та Лозова. Українські захисники відбили 11 атак, чотири боєзіткнення тривають.   

Ворог 12 разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку поблизу Новоєгорівки, Тернів, Ямполівки, Колодязів, Торського та в напрямку Новомихайлівки. На даний час тривають чотири боєзіткнення. Ворожа авіація завдала удару некерованими ракетами по Зеленому Гаю.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили три атаки ворожих військ неподалік Верхньокам’янського та Білогорівки, одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили 2 атаки окупантів, 3 боєзіткнення тривають і нині.  Загарбницькі підрозділи проводять активні дії в районі Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог 5 разів намагався йти вперед в районі Торецька. На даний час тривають два боєзіткнення.  

Активність ворога наразі зберігається і на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 22 атаки різної інтенсивності. Українські воїни відбивають ворожі атаки в районах Зеленого Поля, Єлизаветівки, Променя, Звірового, Удачного, Успенівки, Новоолександрівки, Срібного та Дачного. Наразі тривають ще вісім боєзіткнень.  

Окупанти один раз намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя на Новопавлівському напрямку, були зупинені нашими захисниками.  

На Гуляйпільському напрямку агресор атакував позиції наших захисників в районі Новосілки, отримав відсіч.  

На Оріхівському напрямку точаться два бої в районі Щербаків та Нестерянки.  

На Харківському та Придніпровському напрямках з початку доби противник активних дій не проводив.  

На Курщині українські захисники відбили три атаки загарбників, одне боєзіткнення триває дотепер. Крім цього, ворог завдав сім авіаційних ударів із застосуванням дев’яти керованих бомб.  

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.  

  • Російська окупаційна армія в суботу, 1 лютого, атакувала Антонівку Херсонської області, внаслідок чого загинув місцевий житель.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
Краматорськ
ЗСУ
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окупанти
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Військові новини
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