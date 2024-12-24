У РФ повідомили про самогубство підлітка, якого росіяни викрали з Херсонщини. Україна почала розслідування

Про це повідомило російське видання "Важные истории".

Мова йде про Олександра Якущенка, який нібито скоїв самогубство. До повномасштабної війни хлопець та ще 7 дітей жили в дитячому будинку у селі Токарівка Херсонської області.

Під час російської окупації голова дитбудинку Лідія Шарварли почала співпрацювати з росіянами й в результаті стала "головою" села". Коли Україна деокупувала Херсон зрадниця втекла до Росії, взявши із собою дітей.

У Росії Шарварли відмовилася від дітей. У результаті Якущенка взяла під опіку родина Лукашенків. За словами чоловіка, під їхньою опікою підліток до свого повноліття жив всього місяць, а потім його родина просто годувала - "йому не було куди йти, не виженеш же хлопця".

Фото: istories.media

Олександр хотів повернутись до рідної матері в Україну та говорив про це із друзями. Дітей в Олени Якущенко вилучили ще у 2016 році. Жінка називає це своєю провиною - через алкоголізм. Водночас біологічна матір каже, що продовжувала спілкуватися з сином телефоном.

"Він мені частенько дзвонив через день, через два. Щодо війни, звичайно, він плакав, психував через те, що їх вивезли. Подзвонив перед Новим роком, каже, я скоро приїду. А в січні мені вже повідомили про це (загибель сина, - ред.). Я вам не можу передати, як втратити дитину. Я хочу, щоб розібралися, як загинув мій син", - каже жінка.

За інформацією журналістів, у сім'ї Лукашенків були конфлікти. Прийомні батьки відбирали у хлопця документи. Незадовго до смерті Олександр відправив своїм друзям голосове повідомлення.

Фото: istories.media

"Я там нікому нах*й не потрібен. Мені дали це зрозуміти. Я всім життя псую. Я не зможу, я повішуся... Якби мене не було, зараз би ні в кого, нах*й, проблем не було, якби я тільки сюди не приїхав би. Не можу... С**а! Мені дуже боляче. Я не знаю, що робити", - казав хлопець.

У розпорядженні видання "Важные истории" є свідоцтво про смерть Олександра Якущенка, який нібито скоїв самогубство. Він помер 10 січня 2024 року у станиці Ахтанізовська Краснодарського краю.

Лукашенко розповів, що тіло хлопця виявили робітники за кілька кілометрів від будинку.

"Я звідки знаю, чому? Йому було 18 років, він був повнолітній. Просто у нас жив", - заявив прийомний батько.

Фото: istories.media

Україна розпочала розслідування

Офіс Генерального прокурора повідомив, що розпочато провадження у звʼязку з інформацією про смерть українського підлітка, вивезеного окупантами з Херсонщини.

"24 грудня у медіа була оприлюднена інформація про самогубство українського підлітка – вихованця будинку сімейного типу с. Токарівка Херсонської області, якого було незаконно переміщено на територію РФ. У звʼязку із цим розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюватиме Головне слідче управління СБУ", - йдеться у повідомленні.