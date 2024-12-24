У РФ повідомили про самогубство підлітка, якого росіяни викрали з Херсонщини. Україна почала розслідування
У вівторок, 24 грудня, стало відомо про смерть українського підлітка, якого окупанти викрали із дитбудинку під Херсоном
Про це повідомило російське видання "Важные истории".
Мова йде про Олександра Якущенка, який нібито скоїв самогубство. До повномасштабної війни хлопець та ще 7 дітей жили в дитячому будинку у селі Токарівка Херсонської області.
Під час російської окупації голова дитбудинку Лідія Шарварли почала співпрацювати з росіянами й в результаті стала "головою" села". Коли Україна деокупувала Херсон зрадниця втекла до Росії, взявши із собою дітей.
У Росії Шарварли відмовилася від дітей. У результаті Якущенка взяла під опіку родина Лукашенків. За словами чоловіка, під їхньою опікою підліток до свого повноліття жив всього місяць, а потім його родина просто годувала - "йому не було куди йти, не виженеш же хлопця".
Фото: istories.media
Олександр хотів повернутись до рідної матері в Україну та говорив про це із друзями. Дітей в Олени Якущенко вилучили ще у 2016 році. Жінка називає це своєю провиною - через алкоголізм. Водночас біологічна матір каже, що продовжувала спілкуватися з сином телефоном.
"Він мені частенько дзвонив через день, через два. Щодо війни, звичайно, він плакав, психував через те, що їх вивезли. Подзвонив перед Новим роком, каже, я скоро приїду. А в січні мені вже повідомили про це (загибель сина, - ред.). Я вам не можу передати, як втратити дитину. Я хочу, щоб розібралися, як загинув мій син", - каже жінка.
За інформацією журналістів, у сім'ї Лукашенків були конфлікти. Прийомні батьки відбирали у хлопця документи. Незадовго до смерті Олександр відправив своїм друзям голосове повідомлення.
Фото: istories.media
"Я там нікому нах*й не потрібен. Мені дали це зрозуміти. Я всім життя псую. Я не зможу, я повішуся... Якби мене не було, зараз би ні в кого, нах*й, проблем не було, якби я тільки сюди не приїхав би. Не можу... С**а! Мені дуже боляче. Я не знаю, що робити", - казав хлопець.
У розпорядженні видання "Важные истории" є свідоцтво про смерть Олександра Якущенка, який нібито скоїв самогубство. Він помер 10 січня 2024 року у станиці Ахтанізовська Краснодарського краю.
Лукашенко розповів, що тіло хлопця виявили робітники за кілька кілометрів від будинку.
"Я звідки знаю, чому? Йому було 18 років, він був повнолітній. Просто у нас жив", - заявив прийомний батько.
Фото: istories.media
Україна розпочала розслідування
Офіс Генерального прокурора повідомив, що розпочато провадження у звʼязку з інформацією про смерть українського підлітка, вивезеного окупантами з Херсонщини.
"24 грудня у медіа була оприлюднена інформація про самогубство українського підлітка – вихованця будинку сімейного типу с. Токарівка Херсонської області, якого було незаконно переміщено на територію РФ. У звʼязку із цим розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюватиме Головне слідче управління СБУ", - йдеться у повідомленні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.81 Купівля 41.81Продаж 42.38
- EUR Купівля 43.54Продаж 44.26
- Актуальне
- Важливе