Такі запитання цілком зрозумілі, бо для кожного з нас, де б він не перебував, війна поруч.

Сьогодні немає жодного серед синів та дочок нашого народу, кого б ця біда, принесена ворогом у наш дім, не торкнулася особисто, не торкнулася його рідних, друзів, колег, знайомих. Ніби темною, чорною, задушливою та отруйною хмарою зла нависає вона над нами, але, попри це, ми не лише можемо радіти святу – зараз ми особливо маємо робити це, вшановувати Різдво Христове, прославляти народженого у світ Спасителя і нагадувати всім – Бог із нами!

Війна змушує багато чого переоцінити, переосмислити, по-іншому подивитись на багато речей. В одну мить людина може втратити все, що збирала впродовж життя. Ворог безжально відбирає найцінніше – рідних, друзів, знайомих. І настають миті, коли ти лишаєшся сам на сам із Богом. Він завжди поруч, Він по-особливому близький у найтяжчі для нас хвилини. Бо Він Сам пройшов через Голгофу. Ісус Христос прийшов у цей світ не в розкоші й не в безпеці, Він ще Немовлям став біженцем і зростав у родині переселенців на чужині. Читайте також: Ангели, архангели, просимо до нас на вечерю Наш Спаситель не мав власного дому, його служіння людям було сповнене насмішками, недовірою, заздрістю, які призвели врешті до зради, несправедливого осудження, страшної смерті на хресті. Але Він подолав смерть, Він довів, що завжди життя перемагає смерть, любов перемагає ненависть, світло – темряву, а правда – брехню.

Бог завжди на боці правди й тих, хто невинно страждає. Правда – на боці України, як і на боці всіх стражденних та гнаних за правду. А тому ми знаємо, що з нами Христос, Страждаючий, як і мільйони українців. І з нами – Його Різдво, і ніхто у нас його не може відібрати! Читайте також: Наш вибір – підстава і запорука якості нашого життя

Хто зараз на лінії фронту, в окопах, сховавшись від обстрілів ворога під землею, – вас благословляє Христос, Якого Діва народила у печері-вертепі. Хто змушений святкувати це Різдво Христове не у своєму домі – і для вас у світ прийшов Господь, Який засвідчив: "Лисиці мають нори, небесні птахи – гнізда, а Син Людський не має, де голови прихилити" (Мф. 8: 20).

Хто вигнаний з рідного краю та змушений втекти від небезпеки зла – ви не полишені на самоті, бо з вами є Спаситель, Його Пречиста Мати та Її обручник Йосиф, які теж вимушені були втекти до чужого краю, рятуючись від злоби Ірода.

Хто твердо впевнений в істині слова Божого, хто перебуває в живій єдності Церкви – для вас нині, як для пастухів на полі Вифлеємському, ангели сповіщають про здійснення давніх пророцтв і Господніх обітниць. Хто перебуває в пошуках істини та ще не знає, як її знайти, – і вас Христос не відкинув, посилаючи, як до волхвів, зірку, яка вказує на шлях до Нього, щоб і ви знайшли свого Спасителя.