Про це повідомила українська письменниця та громадська діячка Вікторія Амеліна.

До кінця травня обіцяю привезти нагороду до Капитолівки (рідне село Володимира Вакуленка на Харківщині, – ред.). Думаю, важливо, щоби рідні її побачили і щоби і ця відзнака була у Володиній кімнаті", - написала вона.

"На врученні говорила, що Володя, мабуть, хотів би присвятити цю нагороду всім письменникам, яких убито за те, що обрали бути українцями. І читала уривок зі щоденника Володі в перекладі дорогої Дейзі Гіббонс", - додала Амеліна.

Фото: Facebook Вікторії Амеліної

Володимир Вакуленко був убитий під час російської окупації Ізюмського району Харківської області. Довгий час його вважали безвісти зниклим, але наприкінці листопада минулого року ДНК-експертиза підтвердила, що одне з тіл, знайдених після деокупації регіону, належить письменникові. Відомо, що його застрелили у проміжку між 24 березня і 12 травня 2022 року.

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