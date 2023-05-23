Письменника Вакуленка, убитого росіянами під час окупації Харківщини, посмертно нагородили премією Prix Voltaire Special Award
Письменник із Харківщини Володимир Вакуленко отримав посмертно нагороду Prix Voltaire Special Award від Міжнародної асоціації видавців
Про це повідомила українська письменниця та громадська діячка Вікторія Амеліна.
До кінця травня обіцяю привезти нагороду до Капитолівки (рідне село Володимира Вакуленка на Харківщині, – ред.). Думаю, важливо, щоби рідні її побачили і щоби і ця відзнака була у Володиній кімнаті", - написала вона.
"На врученні говорила, що Володя, мабуть, хотів би присвятити цю нагороду всім письменникам, яких убито за те, що обрали бути українцями. І читала уривок зі щоденника Володі в перекладі дорогої Дейзі Гіббонс", - додала Амеліна.
Фото: Facebook Вікторії Амеліної
Володимир Вакуленко був убитий під час російської окупації Ізюмського району Харківської області. Довгий час його вважали безвісти зниклим, але наприкінці листопада минулого року ДНК-експертиза підтвердила, що одне з тіл, знайдених після деокупації регіону, належить письменникові. Відомо, що його застрелили у проміжку між 24 березня і 12 травня 2022 року.
Довідка: Prix Voltaire − це нагорода для видавництв, організацій чи окремих осіб, які відстоюють свободу книговидання. Номінанти демонструють стійку відданість цінностям, публікують твори всупереч погрозам, залякуванню, репресіям чи утискам.
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