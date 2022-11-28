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Під час окупації Росією Харківщини було вбито дитячого письменника Вакуленка, - Суспільне

28 листопада, 2022 понедiлок
21:23
воєнні злочини Росії

Журналісти отримали фотодокази та результати експертизи ДНК, які свідчать про вбивство окупантами дитячого письменника Володимира Вакуленка на Харківщині

Про це інформує Суспільне.

"Володимир зник в селі Капитолівка, що поблизу Ізюма, у березні. Батьки письменника понад пів року шукали свого єдиного сина. Згодом стало відомо, що російські окупанти викрали його. Мама Володимира Олена дізналася, де живуть викрадачі й ходила до росіян з проханням відпустити сина. Згодом до неї надходила інформація, що Володимира нібито вивезли з України", - пише видання.

Після деокупації Ізюму, в місті виявили місце масового поховання. Станом на початок вересня, там знайшли понад чотири сотні тіл, їх облік вела місцева ритуальна служба. Як з’ясувалося, у журналі вказані дані дитячого письменника - під номером 319.

20 жовтня в ефірі телемарафону речник прокуратури Харківщини заявив, що під номером 319 вони виявили тіло невідомої жінки. Проте Суспільне знайшло фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням. На ньому - прострелені документи Володимира Вакуленка.

"Також татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Нині ж дані про загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза", - додають у виданні.

Довідково. Володимир Вакуленко - дитячий письменник, поет і лауреат численних літературних премій. Народився 1 липня 1972, с. Капитолівка, Ізюмського району на Харківщині. 

Часто виступав на радіо та телебаченні. Редагував українську Вікіпедію з 2010 року.

У Вакуленка залишився неповнолітній син. Дитина має інвалідність і потребує допомоги. Повідомляється, що чоловік майже ніколи не розлучався із сином.

Вікіпедія пише, що після звільнення села, колеги Вакуленка знайшли його щоденник, закопаний у рідному садку за день до викрадення. Після розшифровки трьох десятків рукописних листів, батьки мали ухвалити рішення щодо публікації тексту - сам письменник просив віддати його людям, "коли наші прийдуть".

Раніше ми повідомляли, що наприкінці березня 2022 року російські окупанти, які захопили село Капитолівка Ізюмського району Харківської області, незаконно позбавили волі українського письменника, автора 13 книг Володимира Вакуленка, який тривалий час займався волонтерською діяльністю. Разом із Вакуленком зник і його син Віталій, заявила колишня дружина письменника Ірина Новицька.

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Кримінал
суспільне мовлення
війна з Росією
Харківщина
Ізюм
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