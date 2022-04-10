В окупованому Ізюмі викрали письменника Володимира Вакуленка та його сина

Про це сьогодні, 10 квітня 2022 року, повідомила прокуратура Харківщини, передає Еспресо.TV.



"Наразі його місцеперебування невідоме", - зазначають правоохоронці.



За фактом викрадення людини (ч. 1 ст. 146-1 КК України) Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато розслідування.



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Разом із Вакуленком зник і його син Віталій, заявила колишня дружина письменника Ірина Новицька.



"Учора підтвердилося те, що я вже від кінця березня підозрювала.



Володимира Вакуленка, ізюмського волонтера та літератора, мого колишнього чоловіка і батька нашого сина, приблизно тиждень тому забрали за доносом або російські вояки, або представники окупаційної маня-влади. Його подальша доля, як і доля Віталика, невідома", - наголосила Новицька.

Нагадаємо, міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба закликав вчених усього світу дослідити феномен надзвичайної жорсткості, з якою російські війська ставляться до мирного українського населення.





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