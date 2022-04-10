В окупованому Ізюмі викрали письменника Володимира Вакуленка та його сина
Наприкінці березня 2022 року російські окупанти, які захопили село Капитолівка Ізюмського району Харківської області, незаконно позбавили волі українського письменника, автора 13 книг Володимира Вакуленка, який тривалий час займався волонтерською діяльністю
Про це сьогодні, 10 квітня 2022 року, повідомила прокуратура Харківщини, передає Еспресо.TV.
"Наразі його місцеперебування невідоме", - зазначають правоохоронці.
За фактом викрадення людини (ч. 1 ст. 146-1 КК України) Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато розслідування.
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Разом із Вакуленком зник і його син Віталій, заявила колишня дружина письменника Ірина Новицька.
"Учора підтвердилося те, що я вже від кінця березня підозрювала.
Володимира Вакуленка, ізюмського волонтера та літератора, мого колишнього чоловіка і батька нашого сина, приблизно тиждень тому забрали за доносом або російські вояки, або представники окупаційної маня-влади. Його подальша доля, як і доля Віталика, невідома", - наголосила Новицька.
- Нагадаємо, міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба закликав вчених усього світу дослідити феномен надзвичайної жорсткості, з якою російські війська ставляться до мирного українського населення.
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