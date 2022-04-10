"Це сталося не за один день". Кулеба закликав світових учених дослідити причини Бучанської різанини

Про це Міністр закордонних справ України написав у Twitter.



Кулеба наголосив, що трагедії у Бучі передувала багаторічна російська пропаганда, яка розпалює ненависть і дегуманізує українців.



"Буча сталася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти та пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, плекали відчуття російської переваги та закладали підґрунтя для цих звірств. Я закликаю науковців з усього світу досліджувати, що призвело до Бучі", – йдеться у дописі міністра.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що для того, аби підрахувати першу кількість жертв в Бучанському районі, потрібно ще якнайменше 2 тижні.