"Це сталося не за один день". Кулеба закликав світових учених дослідити причини Бучанської різанини
Дмитро Кулеба закликав науковців з усього світу дослідити причини звірств російської армії в Бучі на Київщині
Про це Міністр закордонних справ України написав у Twitter.
Кулеба наголосив, що трагедії у Бучі передувала багаторічна російська пропаганда, яка розпалює ненависть і дегуманізує українців.
"Буча сталася не за один день. Протягом багатьох років російські політичні еліти та пропаганда розпалювали ненависть, дегуманізували українців, плекали відчуття російської переваги та закладали підґрунтя для цих звірств. Я закликаю науковців з усього світу досліджувати, що призвело до Бучі", – йдеться у дописі міністра.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що для того, аби підрахувати першу кількість жертв в Бучанському районі, потрібно ще якнайменше 2 тижні.
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