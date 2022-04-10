Щоб порахувати жертви у Бучанському районі, треба ще якнайменше два тижні, - МВС

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал МВС України.



"Сьогодні йде розбір завалів та обстеження будинків у містах та селищах Київської області. З-під руїн дістають тіла загиблих. Як мінімум, потрібно ще два тижні, щоб деблокувати руїни й це буде лише перший етап. Тільки тоді ми зможемо назвати й першу кількість загиблих у цих населених пунктах", - сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.



Паралельно обстежується територія 17 груп піротехніків ДСНС, які тільки за минулу добу виявили понад 6500 вибухонебезпечних предметів.



"Ми запустили нову ініціативу: залучаємо волонтерів-рятувальників, які допомагають у цих містах розбирати завали. За останні 24 години ми отримали понад 5000 запитів від охочих долучитися", - йдеться у звіті Монастирського.





Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн чітко сказала, що російська влада відповідатиме за військові злочини, які були здійснені на території України. Німецька розвідка вважає, що вбивства цивільних могли бути частиною "чіткої стратегії" Росії щодо залякування мирного населення та придушення опору.

9 квітня Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав вбивства мирного населення в Бучі воєнними злочинами та підкреслив, що винні мають бути покарані. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb