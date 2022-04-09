"Ми не зможемо цього забути", - Шольц назвав вбивства в Бучі воєнними злочинами

Про це канцлер заявив на мітингу напередодні державних виборів у північній землі Шлезвіг-Гольштейн, повідомляє Reuters.



Шольц підкреслив, що винуватці вбивств цивільного населення у Бучі винні у військових злочинах і повинні бути притягнуті до відповідальності.



"Це те, чого ми не можемо забути. Ми не можемо не помітити, що це злочин. Це воєнні злочини, які ми не приймаємо... ті, хто це зробив, повинні бути притягнуті до відповідальності", - заявив канцлер Німеччини.



Шольц додав, що Німеччина продовжить постачати Україні оборонну зброю, щоб послати сигнал про те, що вона прагне захищати суверенітет європейських держав.



"Європейські кордони повинні залишатися недоторканими", - наголосив він.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн чітко сказала, що російська влада відповідатиме за військові злочини, які були здійснені на території України. Німецька розвідка вважає, що вбивства цивільних могли бути частиною "чіткої стратегії" Росії щодо залякування мирного населення та придушення опору.

Президент США Джо Байден заявив, що ознаки того, що людей у Бучі та інших регіонах України зґвалтували, катували, стратили, а в деяких випадках осквернили їх тіла - це образа загальної людяності світу.