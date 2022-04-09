"Ми не зможемо цього забути", - Шольц назвав вбивства в Бучі воєнними злочинами
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав вбивства мирного населення в Бучі воєнними злочинами та підкреслив, що винні мають бути покарані
Про це канцлер заявив на мітингу напередодні державних виборів у північній землі Шлезвіг-Гольштейн, повідомляє Reuters.
Шольц підкреслив, що винуватці вбивств цивільного населення у Бучі винні у військових злочинах і повинні бути притягнуті до відповідальності.
"Це те, чого ми не можемо забути. Ми не можемо не помітити, що це злочин. Це воєнні злочини, які ми не приймаємо... ті, хто це зробив, повинні бути притягнуті до відповідальності", - заявив канцлер Німеччини.
Шольц додав, що Німеччина продовжить постачати Україні оборонну зброю, щоб послати сигнал про те, що вона прагне захищати суверенітет європейських держав.
"Європейські кордони повинні залишатися недоторканими", - наголосив він.
- Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн чітко сказала, що російська влада відповідатиме за військові злочини, які були здійснені на території України. Німецька розвідка вважає, що вбивства цивільних могли бути частиною "чіткої стратегії" Росії щодо залякування мирного населення та придушення опору.
- Президент США Джо Байден заявив, що ознаки того, що людей у Бучі та інших регіонах України зґвалтували, катували, стратили, а в деяких випадках осквернили їх тіла - це образа загальної людяності світу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе