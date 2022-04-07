Німецька розвідка виявила підтвердження того, що вбивства Росією мирних мешканців на Київщині були сплановані, - Der Spiegel

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel.

За інформацією видання, служба зовнішньої розвідки (BND) перехопила радіоповідомлення російських військових про вбивство мирних жителів у Бучі.

Російський уряд категорично заперечує, що війська РФ несуть відповідальність за ці військові злочини. Навіть запевняють, що це була постановка України. Однак цьому суперечать численні заяви очевидців, з якими журналісти SPIEGEL зустрілися на місці.

А виявлені записи прослуховування уже повністю спростовують російські заперечення. За інформацією SPIEGEL, BND повідомила про свої висновки в залі парламенту в середу. Зокрема, перехоплені радіоповідомлення про каральні дії відповідають місцезнаходженням тіл, знайдених уздовж головної дороги. Кажуть, що в повідомленні по радіо один солдат сказав іншому, що він та його колеги вбили чоловіка, який їхав велосипедом. Зображення трупа біля велосипеда облетіла світ. В іншому радіоповідомленні чоловік сказав: спочатку розпитуйте людей, а потім стріляйте в них.

У матеріалі також йдеться про те, що ключову роль у звірствах відіграли російські найманці, зокрема "вагнерівці", відомі через особливу жорстокість у Сирії.

Видання зазначає, що вбивства цивільних можуть бути частиною російської стратегії.

Очевидці з Бучі повідомляли, що на початку окупації там були "молоді солдати". Згодом їх замінили інші сили і тоді напади на мирних жителів вийшли з-під контролю. Місцеві мешканці також відзначають, що серед карателів також могли бути і кадирівці.

Записи BND свідчать, що це не були випадкові дії, чи вчинки окремих солдатів, які вийшли з-під контролю.

За даними німецьких експертів, перехоплені записи свідчить про те, що вбивства мирних жителів стали частиною звичайних дій російських військових, можливо, частиною чіткої стратегії. Йдеться про те, щоб поширити страх і терор серед мирного населення та задушити опір.

За інформацією Spiegel, у середу були представлені й інші звукозаписи, точну локалізація яких важкою визначити. Можна припустити, що це записи, які свідчать про схожі звірства, як у Бучі, скоєні в інших місцях. Зокрема, можна прослідкувати ознаки місць злочинів в околицях обложеного міста Маріуполя.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb