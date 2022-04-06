"Російській владі доведеться відповісти за це": президентка Єврокомісії назвала воєнними злочинами вбивства цивільних у Бучі військовими РФ
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу у Європарламенті чітко сказала, що російська влада відповідатиме за військові злочини, які були здійснені на території України
Про це вона написала у Twitter.
"Усі ми бачили ці жаливі кадри з Бучі. Це те, що відбувається, коли солдати Путіна окупують українську територію. Вони називають це звільненням.
Я називаю це військовими злочинами. Відповідати за них доведеться російській владі", - сказала Урсула фон дер Ляєн.
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