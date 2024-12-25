Після повалення режиму Асада до Сирії повернулися понад 25 тис. біженців

Про це 24 грудня заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая в інтерв'ю агентству Anadolu, цитує DW.

"Кількість людей, які повернулися до Сирії за останні 15 днів, перевищила 25 тисяч", - сказав турецький міністр.

Туреччина, яка стала домівкою для майже трьох мільйонів сирійських біженців, перебуває в тісному контакті з новими лідерами Сирії й зараз зосереджується на добровільному поверненні сирійців, сподіваючись, що зміна влади в Дамаску дозволить багатьом з них повернутися додому.

Що передувало

Сирійська опозиція почала наступ проти режиму Башара Асада вранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".

Згодом в ISW повідомили, що Росія уклала угоди для збереження своєї військової присутності на ключових базах у Сирії.