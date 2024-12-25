Після повалення режиму Асада до Сирії повернулися понад 25 тис. біженців
Понад 25 тисяч громадян Сирії повернулися додому з Туреччини після повалення режиму Башара Асада повстанцями ісламістського угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам"
Про це 24 грудня заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая в інтерв'ю агентству Anadolu, цитує DW.
"Кількість людей, які повернулися до Сирії за останні 15 днів, перевищила 25 тисяч", - сказав турецький міністр.
Туреччина, яка стала домівкою для майже трьох мільйонів сирійських біженців, перебуває в тісному контакті з новими лідерами Сирії й зараз зосереджується на добровільному поверненні сирійців, сподіваючись, що зміна влади в Дамаску дозволить багатьом з них повернутися додому.
Що передувало
Сирійська опозиція почала наступ проти режиму Башара Асада вранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Алеппо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.
7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дар'а, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.
13 грудня близько тисячі російських військових колоною вийшли з-під Дамаска до Тартуса та "Хмейміма".
Згодом в ISW повідомили, що Росія уклала угоди для збереження своєї військової присутності на ключових базах у Сирії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.81 Купівля 41.81Продаж 42.38
- EUR Купівля 43.54Продаж 44.26
- Актуальне
- Важливе