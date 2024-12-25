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Іранський нафтовий магнат постачає зброю до Росії через Каспійське море для підтримки її війни в Україні

Ксенія Золотова
25 грудня, 2024 середа
01:48
Світ Іран Росія

Іранський бізнесмен Хоссейн Шамхані, який є нафтовим магнатом, забезпечує чверть поставок іранської зброї в Росію для підтримки її у війні проти України

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Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Хоссейн Шамхані є сином колишнього міністра оборони Ірану Алі Шамхані, який наразі є радником верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. 

За інформацією Bloomberg, Шамхані-молодший входить до групи бізнесменів, які постачають Росії зброю через Каспійське море. Він відіграє "ключову роль" у продажу іранської зброї Москві.

Бізнесменові належить мережа компаній, яка займається експортом нафти і нафтопродуктів з Ірану і Росії через країни, що не приєдналися до санкцій. Бізнес-імперія Шамхані також охоплює хедж-фонд з офісами в Лондоні, Женеві та Сінгапурі та флот із десятків суден, серед яких танкери і вантажні судна.

Джерела Bloomberg зазначають, що з 2023 року мережа фірм, повʼязаних із Шамхані, зокрема дубайська Crios Shipping LLC, почала перевозити на своїх суднах зброю, деталі безпілотників і товари подвійного призначення.

Судна, що належать Crios, раніше ходили середземноморськими й чорноморськими маршрутами. Але в середині 2023 року кораблі перемістилися в Каспійське море і відтоді курсують між Іраном і Росією. До числа цих суден входять Sea Castle (ще відоме як Tooka) і Sea Anchor (також відоме як Roja). Імовірно, є й інші. Цього року Sea Castle і Sea Anchor зробили щонайменше пʼять рейсів з іранських портів в російську Астрахань.

Москва розплачується за ці вантажі нафтою, повідомили джерела, утім незрозуміло, скільки зброї вже поставили кораблі, контрольовані мережею Шамхані. За словами джерел, зброю не декларували у вантажних документах, щоб уникнути паперових слідів.

  • У понеділок, 18 листопада, Рада Європейського Союзу вирішила розширити обсяг застосування обмежувальних заходів у зв'язку з військовою підтримкою Іраном агресивної війни Росії проти України.

 

 

Теги:
Новини
Росія
зброя
Іран
Війна з Росією
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