ЄС розширив санкції проти Ірану через військову підтримку РФ

Про це йдеться на сайті інституції.

Зазначається, що розширення санкцій було ухвалене через військову підтримку РФ, а також дії озброєних груп та організацій на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.

Відповідний додатковий захід спрямований на використання суден і портів для передачі безпілотних літальних апаратів, ракет і пов'язаних з ними технологій і компонентів іранського виробництва.

Також це рішення вводить заборону на експорт, передачу, постачання або продаж з ЄС до Ірану компонентів, що використовуються у розробці та виробництві ракет і БПЛА.

ЄС також запроваджує заборону на транзакції та будь-які операції з портами та шлюзами, що перебувають у власності, під управлінням або контролем фізичних та юридичних осіб, включених до санкційного переліку. Цей захід включає доступ до інфраструктури портів і шлюзів, таких як Амірабад і Анзалі, і надання будь-яких послуг суднам.

Крім того, Рада ЄС ухвалила обмежувальні заходи проти однієї фізичної та чотирьох юридичних осіб у зв'язку з передачею Іраном ракет і безпілотників Росії.