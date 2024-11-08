Україна розірвала угоду щодо повітряного сполучення з Іраном

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Припинено дію угоди про повітряне сполучення між урядом України та урядом Ісламської Республіки Іран, вчиненої в Тегерані 09.07.1993", - написав Мельничук.

Зазначимо, що Україна ще 9 січня 2020 року повністю заборонила польоти до Ірану на невизначений термін. Тоді рейс PS752 Міжнародних авіаліній України (МАУ) був збитий незадовго після зльоту з Тегерана.

Про збиття рейсу PS752

8 січня 2020 року незадовго після зльоту з Тегерана двома ракетами класу "земля-повітря" був збитий рейс PS752 авіакомпанії МАУ. У результаті загинули всі 176 людей, які перебували на борту літака. Іран взяв на себе відповідальність за збиття українського літака.

Того ж дня МАУ заявило, що припиняє здійснювати авіаперевезення до та з Ірану на невизначений термін. Згодом МЗС оприлюднило інформацію про громадянство всіх загиблих в авіакатастрофі в Ірані.

Влада Ірану 11 січня 2020 року визнала, що збила український пасажирський літак, одначе сталося це випадково.