Польща підняла військову авіацію на тлі ракетної атаки РФ на Україну

Про це повідомляє оперативне командування збройних сил Польщі.

"Через повітряну атаку Російської Федерації, яка може вражати об’єкти, розташовані в тому числі на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти військова авіація", - йдеться у повідомленні.

Оперативне командування зазначає, що у Польщі привели у стан готовності бойові літаки, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Сили та засоби спрямовані для забезпечення безпеки прилеглих до України територій.