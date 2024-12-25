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Польща підняла військову авіацію на тлі ракетної атаки РФ на Україну

Світлана Кравченко
25 грудня, 2024 середа
07:17
Світ Літак. авіація, Польща

Уранці середи, 25 грудня, через масовану російську атаку на Україну у Польщі активізували військову авіацію

Зміст

Про це повідомляє оперативне командування збройних сил Польщі.

"Через повітряну атаку Російської Федерації, яка може вражати об’єкти, розташовані в тому числі на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти військова авіація", - йдеться у повідомленні.

Оперативне командування зазначає, що у Польщі привели у стан готовності бойові літаки, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. 

Сили та засоби спрямовані для забезпечення безпеки прилеглих до України територій.

  • Уранці 25 грудня через російську масовану атаку по Україні Укренерго застосувало заходи обмеження споживання електроенергії у низці регіонів.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
Війна з Росією
ракетний удар
Авіація
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