Польща підняла військову авіацію на тлі ракетної атаки РФ на Україну
Уранці середи, 25 грудня, через масовану російську атаку на Україну у Польщі активізували військову авіацію
Про це повідомляє оперативне командування збройних сил Польщі.
"Через повітряну атаку Російської Федерації, яка може вражати об’єкти, розташовані в тому числі на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти військова авіація", - йдеться у повідомленні.
Оперативне командування зазначає, що у Польщі привели у стан готовності бойові літаки, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
Сили та засоби спрямовані для забезпечення безпеки прилеглих до України територій.
- Уранці 25 грудня через російську масовану атаку по Україні Укренерго застосувало заходи обмеження споживання електроенергії у низці регіонів.
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