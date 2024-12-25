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У Раді спростували інформацію про розгляд законопроєкту про зниження мобілізаційного віку

Катерина Єсікова
25 грудня, 2024 середа
07:55
Війна з Росією мобілізація в Україні

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заперечив інформацію щодо розгляду законопроєкту про зниження мобілізаційного віку

Зміст

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років ні у Верховній Раді, ні в нашому профільному Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема - не було і немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація, що поширена в ЗМІ, є неправдивою.

  • Раніше речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що США дійсно порушували питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років, однак Київ переконаний, що важливішою є військова допомога.
  • Згодом член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що наразі в парламенті не розглядаються законодавчі ініціативи про зниження мобілізаційного віку.
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
військові
ЗСУ
мобілізація
Військові новини
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