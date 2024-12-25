У Раді спростували інформацію про розгляд законопроєкту про зниження мобілізаційного віку

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років ні у Верховній Раді, ні в нашому профільному Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема - не було і немає", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація, що поширена в ЗМІ, є неправдивою.