В Україні зареєстрували нову професію "Інспектор з військового обліку"

Про це повідомляє один із розробників згаданого стандарту і головний спеціаліст відділу Центрального управління військової освіти і науки ГШ ЗС України полковник Олексій Дудка у коментарі для АрміяInform.

"Відповідно до чинного законодавства, у нас в кожному підприємстві має вестись військовий облік. В Україні більше мільйона підприємств, і поки немає фахівців, які достеменно знають, що робити на цій посаді. Даний стандарт, як документ, відтепер буде маяком, на який можна орієнтуватися: що має робити людина на такій посаді в усіх підприємствах України, де ведеться військовий облік. А ведеться він тепер всюди", - зазначив Дудка.

За його словами, професійний стандарт "Інспектор з військового обліку", який було зареєстровано 19 грудня, є документом національного масштабу: "Тепер будь-яка компанія, яка планує взяти до себе на роботу фахівця - інспектора з військового обліку - ознайомившись з цим а, знатиме, яку людину потрібно винайняти, щоб у них з військовим обліком було все гаразд, щоб у них не було штрафів. Тому що держава досить серйозно взялась за це питання".

Офіцер наголосив, що до широкомасштабного вторгнення на військовий облік не звертали такої уваги, як нині.

"Фахівець, який займатиме цю посаду, зможе розказати, як треба виконувати закони України в частині виконання свого військового обов’язку, як не потрапити на штрафи від ТЦК та СП, що для цього треба зробити, і як правильно виконувати цей обов’язок перед державою", - підкреслив Олексій Дудка.

Він підкреслив, що цей стандарт є путівником для всіх людей, які станом на зараз знають занадто мало для того, щоб остаточно зняти мобілізаційні питання в нашій державі: "Перше, що мають зробити підприємства, які ознайомляться з цим стандартом — направити свого спеціаліста на навчання. Зараз близько двох десятків навчальних закладів проводять курси підвищення кваліфікації, де тою чи іншою мірою навчають цієї науки. І після проходження таких курсів фахівець від підприємства відповідатиме цьому стандарту. І тоді якість мобілізаційної роботи, починаючи з маленького підприємства і закінчуючи масштабами держави, значно підвищиться, причому в геометричний прогресії".