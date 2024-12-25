"Ми занадто багато про це говоримо": президент Естонії Каріс переконаний, що війни в його країні не буде

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ETV.

Зокрема, Каріса запитали щодо страху у молоді Естонії стосовно можливої війни й потреби виїжджати з країни.

"Я думаю, що потрібно відповідати так: нікуди їхати не доведеться, тому що війни не буде. Я впевнений, що наша воля до оборони досить висока. Це показують дослідження. Але ми не хочемо перевіряти це на практиці", - зазначив естонський президент.

Він додав, що Естонія не хотіла б тестувати 5-ту статтю договору НАТО або перевіряти, чи втечуть люди, чи візьмуть у руки зброю і стануть на захист.

"Ми цього не хочемо, тому маємо зробити все, щоб ніхто сюди не прийшов і щоб навіть думки про це не виникло", - наголосив лідер Естонії.