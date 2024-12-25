"Ми занадто багато про це говоримо": президент Естонії Каріс переконаний, що війни в його країні не буде
Президент Естонії Алар Каріс висловив переконання, що війни в його країні не буде. За його словами, "естонська воля до оборони досить висока"
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ETV.
Зокрема, Каріса запитали щодо страху у молоді Естонії стосовно можливої війни й потреби виїжджати з країни.
"Я думаю, що потрібно відповідати так: нікуди їхати не доведеться, тому що війни не буде. Я впевнений, що наша воля до оборони досить висока. Це показують дослідження. Але ми не хочемо перевіряти це на практиці", - зазначив естонський президент.
Він додав, що Естонія не хотіла б тестувати 5-ту статтю договору НАТО або перевіряти, чи втечуть люди, чи візьмуть у руки зброю і стануть на захист.
"Ми цього не хочемо, тому маємо зробити все, щоб ніхто сюди не прийшов і щоб навіть думки про це не виникло", - наголосив лідер Естонії.
- Нещодавно повідомлялося, що естонська військово-промислова компанія Frankenburg Technologies планує з наступного року випробовувати свої зенітні ракети на території України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.76 Купівля 41.76Продаж 42.3
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.23
- Актуальне
- Важливе