Естонська оборонна фірма планує випробовувати свої зенітні ракети в Україні з 2025 року

Про це заявив гендиректор Frankenburg Technologies Кусті Сальма, передає естонське видання ERR.ee.

За словами очільника підприємства, угоду на проведення випробувань уже досягнуто.

На початковому етапі Frankenburg Technologies планує виробляти кілька десятків ракет на тиждень, а до третього кварталу вийти на щотижневий обсяг у кілька сотень ракет.

Компанія зокрема вважає, що її зенітна ракета Mark 1 може ефективніше справлятися з іранськими дронами-камікадзе типу Shahed.

Видання зазначає, що для ураження дронів Frankenburg Technologies розробляє порівняно недорогі ракети, що використовують штучний інтелект.