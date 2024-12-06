Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Естонська оборонна фірма планує випробовувати свої зенітні ракети в Україні з 2025 року

Естонська оборонна фірма планує випробовувати свої зенітні ракети в Україні з 2025 року

Увесь Лесь
6 грудня, 2024 п'ятниця
12:15
Війна з Росією Frankenburg Technologies

Естонська військово-промислова компанія Frankenburg Technologies планує з наступного року випробовувати свої занітні ракети на території України

Зміст

Про це заявив гендиректор Frankenburg Technologies Кусті Сальма, передає естонське видання ERR.ee.

За словами очільника підприємства, угоду на проведення випробувань уже досягнуто.

На початковому етапі Frankenburg Technologies планує виробляти кілька десятків ракет на тиждень, а до третього кварталу вийти на щотижневий обсяг у кілька сотень ракет.

Компанія зокрема вважає, що її зенітна ракета Mark 1 може ефективніше справлятися з іранськими дронами-камікадзе типу Shahed.

Видання зазначає, що для ураження дронів Frankenburg Technologies розробляє порівняно недорогі ракети, що використовують штучний інтелект.

  • Раніше військові НАТО під час навчань REPMUS 24 за участі бійців ВМС України випробували українську систему ситуаційної обізнаності Delta.
Теги:
Новини
Україна
зброя
Естонія
ППО
протиповітряна оборона
зброя для України
Читайте також:
Євгенія Кравчук
Автор Дар'я Куркіна
3 грудня, 2024 вiвторок
"У жодній країні такого немає", - нардепка Кравчук переконана, що відповідальність за публікування даних із реєстрів не має стосуватися журналістів-розслідувачів
Габріелюс Ландсбергіс
Автор Ольга Бабишена
5 грудня, 2024 четвер
"Ми витратили трильйони на Ірак та Афганістан": очільник МЗС Литви вважає розміри допомоги Україні "мізерними"
Валерій Герасимов
Автор Ольга Бабишена
5 грудня, 2024 четвер
Начальник генштабу РФ Герасимов після удару "Орешником" телефонував голові армії США Брауну, - NYT
  • USD 41.36
    Купівля 41.36
    Продаж 41.81
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
6 грудня
12:58
Ексклюзив
винищувач Mirage 2000
Усі постачання Україні, заплановані до 2027 року будуть виконані, - політичний оглядач Шкіль про кризу у Франції
12:36
Південнокитайське море
США, Філіппіни та Японія провели спільні навчання у Південнокитайському морі
12:17
Ален Берсе
Генсек Ради Європи Берсе заявив про намір призначити спецпредставника у справах українських дітей
12:16
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи варто було Україні відмовлятися від ядерної зброї та як відреагував Захід на приїзд Лаврова до Мальти. Акценти світових ЗМІ 6 грудня
12:09
ЮНЕСКО визнало українську кобзарсько-лірницьку традицію культурною спадщиною людства
12:02
OPINION
Брехня та кров, безсоромна брехня та кров...
11:54
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт візьме перерву в концертній діяльності, - ЗМІ
11:52
Пентагон
Очільник Пентагону Остін схвалив секретну стратегію протидії безпілотникам
11:50
Ексклюзив
НАТО
В безпекових угодах, які Україна уклала з 27 країнами, записана підтримка вступу в НАТО, - директорка "Української призми" Шелест
10:55
на фото Верховна Рада України
Таміла Ташева і Богдан Лукашук прийняли присягу й офіційно стали нардепами
10:47
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Ми ніколи не відходимо просто так: Згурець про ситуацію на східному фронті
10:29
На фото втрати окупантів
Армія РФ восени втрачала 53 солдати на кожному квадратному кілометрі захоплених українських територій, – ISW
10:19
Оновлено
ЗСУ, Руки, які тримають Україну
День Збройних Сил України: що відомо про свято та кого вітати
10:13
Святий Миколай
День Святого Миколая: як виникло свято
10:06
Злата Огнєвіч
Злата Огнєвіч випустила мініальбом різдвяних пісень і записала дует з Юлією Юріною
10:04
OPINION
Розмова Карлсона з Лавровим: Це ще не переговори. Це лише початок підготовки до них
09:48
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Уночі щонайменше 10 російських "шахедів" залетіли до Білорусі, - Гаюн
09:45
Ексклюзив
війна з РФ, ЗСУ
Ми бачимо, куди ворог планує наступати й де накопичує сили, - офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про Покровський напрямок
09:38
Оновлено
У Криму перекривали рух мостом, у Керчі пролунали вибухи
09:35
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
Через китайські хакерські атаки американцям радять використовувати програми з шифрування повідомлень
09:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 грудня: скільки коштує долар, євро та злотий
09:18
Оновлено
Росія атакувала Україну безпілотниками в ніч на 6 грудня, ППО спрацювала в Києві й області
09:03
Білий дім
Білий дім розробив стратегію для зміцнення військової позиції України, - The Guardian
09:00
Фіналісти Премії Шевельова 2024 року
Стали відомі імена фіналістів Премії Шевельова 2024 року та володаря спецвідзнаки
08:54
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Лідер партії влади Південної Кореї заявив, що президента слід відсторонити від виконання повноважень
08:30
Херсонська область
Окупанти вдарили по Комишанах на Херсонщині: травмовано чоловіка
08:19
Оновлено
на фото ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксували 188 боєзіткнень: на Курахівському напрямку українські захисники відбили 50 атак
08:17
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 листопада – 4 грудня
Фронт уже не поруч з громадою, фронт у самій громаді, - журналістка Бірюкова про Покровський напрямок
08:02
OPINION
Історія з COVID-19: комунізм убиває
07:56
втрати росіян
Втрати РФ від початку повномасштабної війни в Україні перевищили 750 тис. військових
07:39
ППО
Сили ППО знищили 32 із 53 безпілотників ворога в шести областях
07:24
Японія
У Японії стартували випробування безпілотних вантажівок
06:56
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ тримає у Чорному морі один ракетоносій
06:44
В Одесі водій "протягнув" на дверях автівки співробітника ТЦК: військовослужбовець отримав струс мозку
06:30
відкритий розподільчий майданчик Хмельницької АЕС
МАГАТЕ: три українські АЕС "значною мірою відновили виробництво електроенергії" після атаки РФ 28 листопада
06:26
Дональд Трамп
Трамп висунув колишнього операційного директора PayPal Сакса на посаду відповідального за політику США у сфері ШІ та криптовалют
05:55
Інфографіка
"Олександрія" - "Динамо", УПЛ, Олександр Філіппов, Денис Попов
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після першого кола
05:48
Вирішальний момент: румуни вийшли на проєвропейський марш перед другим туром президентських виборів
05:41
диверсія Атеш у передмісті Москви
Агент "Атеш" вчинив диверсію у передмісті Москви
04:54
Сергій Лавров
Лавров в інтерв'ю Карлсону висунув умови для завершення війни проти України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV