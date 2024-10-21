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Під час навчань НАТО вперше випробували українську бойову систему Delta

Світлана Кравченко
21 жовтня, 2024 понедiлок
16:04
Технології Навчання НАТО REPMUS 24

Бійці Військово-Морських сил України на навчаннях НАТО REPMUS 24 за допомогою бойової системи Delta скоординували роботу понад 50 безпілотних апаратів різних типів

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Про це інформує пресслужба Міноборони.

Зазначається, що навчання проходили поблизу півострова Троя в Португалії з 9 до 27 вересня. Військові відпрацьовували використання дронів для низки задач, зокрема боротьбу з підводними човнами, нейтралізацію морських мін та захист критичної підводної інфраструктури.

Зокрема, серед цілей навчання REPMUS 24 - інтеграція безпілотних платформ, систем управління та міждоменна взаємодія, а також досягнення оперативної сумісності з системами управління країн-партнерів НАТО.

ВМС України вперше взяли участь у найбільших навчаннях НАТО з використання безпілотних систем у морських операціях. Під час навчань Delta змогла під'єднатися та отримувати дані про місцеперебування німецької роботизованої собаки Robotics-L від Rheinmetall.

Цей чотирилапий робот завдяки своїй мобільності здатний супроводжувати солдатів у складній місцевості, виконувати різноманітні завдання і сприяти їхньому захисту від мінних перешкод.

Також система Delta інтегрувалась з іншими бойовими системами, що дозволило обмінюватися даними та розмежувати "свої" та "ворожі" сили. Це значно покращило управління операціями та підвищило рівень координації дій учасників маневрів.

За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, низка заходів НАТО за участі України цього року доводить, наскільки цінними є інноваційні розробки наших військових для західних партнерів.

Вона підкреслила, що спільні маневри з НАТО, зокрема REPMUS 24, не лише сприяють обміну досвідом, але й підвищують рівень взаємодії між Україною і партнерами.

"Участь ВМС України в цих масштабних навчаннях та їх внесок є важливим кроком для подальшого розвитку та технологічного вдосконалення Сил оборони", - наголосила Черногоренко.

Довідково. Навчання REPMUS 24 організовані Групою об’єднаних сил і засобів НАТО для морських безпілотних систем, Центром морських досліджень і експериментів НАТО, інженерним факультетом Університету Порту і Європейським оборонним агентством.

  • Наприкінці серпня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Delta настільки ефективно себе показала в Силах оборони, що згодом її буде впроваджено в усіх силових структурах. Зокрема, завдяки системі Сили оборони знищили ворожої техніки на понад $15 млрд.
Теги:
Новини
Світ
Україна
зброя
Міністерство оборони
Війна з Росією
ВМСУ
НАТО
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