Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Завдяки системі Delta Сили оборони знищили ворожої техніки на понад $15 млрд, – Умєров

Завдяки системі Delta Сили оборони знищили ворожої техніки на понад $15 млрд, – Умєров

Юлія Юліна
26 серпня, 2024 понедiлок
17:07
Технології Система ситуаційної обізнаності DELTA

Система Delta настільки ефективно себе показала в Силах оборони, що згодом її буде впроваджено в усіх силових структурах

Зміст

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, передає пресслужба відомства.

"Україна – високотехнологічна держава, і чисельну перевагу російського ворога на полі бою компенсують наші цифрові рішення і високоточна зброя. Сучасна система Delta від Міноборони ефективно застосовується Збройними Силами. Завдяки Delta вже знищено ворожої техніки на більше ніж 15 мільярдів доларів", - сказав він.

Міністр додав, що систему буде впроваджено в усіх силових структурах.

"Для цього наша цифрова команда спільно з Держспецзв’язку, СБУ та іншими партнерами модернізували заходи безпеки, щоб наші Сили оборони отримували найбільш технологічні інструменти для знищення ворога", – резюмував очільник відомства.

Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
Війна з Росією
Рустем Умєров
Читайте також:
Глава УГКЦ Блаженніший Святослав
Автор Юлія Лаврук
24 серпня, 2024 субота
"Величезна кількість вірних Московського патріархату відчуває себе зрадженими": предстоятель УГКЦ Святослав дав прогноз щодо УПЦ МП
Рятувальники усувають наслідки атаки росіян на Одещині 26 серпня 2024 року
Автор Катерина Єсікова
26 серпня, 2024 понедiлок
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: є загиблі та постраждалі
Автор
25 серпня, 2024 неділя
Прикордонниця Аліна Паніна розповіла, що виявляє завербованих із жителів окупованих територій агентів ФСБ
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.75
    Продаж 46.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
26 серпня
17:18
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:08
OPINION
Олексій Мустафін
Пересадка серця
17:07
біженці
Уряд Литви продовжив тимчасовий захист для українських біженців ще на рік
17:06
ЗСУ генштаб війна з Росією
З початку доби на фронті було 103 боєзіткнення: Генштаб назвав найгарячіший напрямок
17:00
Київська ГЕС
"Київська ГЕС не зазнала суттєвих ушкоджень": в ОВА обіцяють відкрити проїзд дамбою до 17-ї години
17:00
гуманітарна допомога
Аудит виявив, що українські військові не отримали гуманітарної допомоги на понад 170 млн грн, - Міноборони
16:59
Ігор Кондратюк
"Наш Сінатра на віки": Кондратюк назвав артистів, які заклали фундамент української музики
16:50
Партнерський матеріал
Зелені туї як символ пам'яті: у Києві вшанували загиблих співробітників Ощадбанку
16:38
евакуація дітей
На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми
16:36
Пресреліз
гранти
Відкрито конкурс на 100 грантів по 5 000 євро від EU4Business для українського мікробізнесу
16:35
Скадовськ
В окупованому Скадовську філії Росбанку наказали підготуватися до вивезення документів, - "Жовта стрічка"
16:30
спека
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати послаблення спеки
16:23
ракетна атака на Охматдит
За понад два роки РФ пошкодила та зруйнувала в Україні 1861 об'єкт медзакладів
16:20
Росіяни втратили 20% особового складу за кілька днів, намагаючись штурмувати Вовчанськ, - "Атеш"
16:17
Військова "Валькірія"
На Житомирщині кордон із Білоруссю "зашитий повністю", - глава ОВА Бунечко
16:16
Думками навиворіт 2
"Думками навиворіт 2" став першим мультиком, який зібрав $1 млрд у прокаті за кордоном
16:14
Ярослав Юрчишин
"Україна обрала позицію спостерігача": у Комітеті з питань свободи слова відреагували на арешт Дурова
15:59
відключення електроенергії
Радник Шмигаля заявив, що Україні доведеться коригувати план підготовки до зими після атаки РФ 26 серпня
15:52
електроенергія, шахеди
Тривога в Києві сумарно тривала 8,5 год., знищено майже 20 БПЛА, які прямували на столицю
15:52
Сід Вілсон з гурту Slipknot потрапив до лікарні з серйозними опіками 
15:50
Оновлено
Рятувальники усувають наслідки атаки росіян на Одещині 26 серпня 2024 року
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: є загиблі та постраждалі
15:43
У Петербурзі неподалік управління МВС розмістили системи ППО "Панцир-С1", - "Атеш"
15:42
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Очільник МАГАТЕ Гроссі заявив, що 27 серпня відвідає Курську АЕС
15:27
"вишки Бойка"
У Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму загорілися всі "вишки Бойка", - аналітики
15:16
Укрпошта
Укрпошта представила нову марку "Хвилина мовчання"
15:14
на фото наслідки обстрілу Нікополя
РФ здійснила артобстріл Нікополя: є загиблий, серед поранених – неповнолітня
15:11
Оновлено
Літак. авіація, Польща
Польща підіймала авіацію через масовану атаку РФ: на територію країни залетів невідомий обʼєкт
14:51
Футбольний тренер Свен-Йоран Еріксон
Футбольний тренер Свен-Йоран Еріксон пішов із життя у 76 років після важкої хвороби
14:46
Оновлено
"Олександрія" - "Шахтар" 4:3 (24.08.2024)
"Полісся" розбило "Оболонь", а "Рух" переміг "Зорю": розклад і результати усіх матчів 4-го туру УПЛ
14:29
Рустем Умєров
Умєров заявив, що Україна готує свої відповіді на атаки РФ
14:11
Петр Фіала
Україна отримує "десятки тисяч" боєприпасів щомісяця у межах чеської ініціативи, - премʼєр Фіала
14:02
пожежа на НПЗ в Омську
У російському Омську стався потужний вибух на НПЗ: нібито постраждали 2 особи
13:48
міст метро
Метро на Виноградар навряд чи добудують до 2027 року, - генпідрядник Шкіль
13:35
Ексклюзив
Ракета-дрон Паляниця
Дозволить швидше добиратися до аеродромів ворога: авіаексперт Криволап про новий український ракето-дрон "Паляниця"
13:35
Оновлено
Народний депутат України Артем Дмитрук
Підозра Дмитруку: в Раді наголосили, що не відправляли нардепа в закордонне відрядження
13:21
У Харкові затримали водія: підозрюють у шпигунстві за бойовими позиціями Patriot для росіян
13:20
Японія заявила, що китайський літак-розвідник порушив її повітряний простір
13:19
На фото: Квентін Тарантіно
"Певною мірою є співучасником": Тарантіно прокоментував вирок Болдвіну у справі про вбивство українки Гатчінс
13:15
OPINION
Віталій Портников
Лукашенко стягує війська на кордон
12:53
Володимир Зеленський
"Путін - хвора істота": Зеленський закликав партнерів зняти обмеження в далекобійності
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV