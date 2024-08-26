Завдяки системі Delta Сили оборони знищили ворожої техніки на понад $15 млрд, – Умєров

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, передає пресслужба відомства.

"Україна – високотехнологічна держава, і чисельну перевагу російського ворога на полі бою компенсують наші цифрові рішення і високоточна зброя. Сучасна система Delta від Міноборони ефективно застосовується Збройними Силами. Завдяки Delta вже знищено ворожої техніки на більше ніж 15 мільярдів доларів", - сказав він.

Міністр додав, що систему буде впроваджено в усіх силових структурах.

"Для цього наша цифрова команда спільно з Держспецзв’язку, СБУ та іншими партнерами модернізували заходи безпеки, щоб наші Сили оборони отримували найбільш технологічні інструменти для знищення ворога", – резюмував очільник відомства.