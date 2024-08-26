Завдяки системі Delta Сили оборони знищили ворожої техніки на понад $15 млрд, – Умєров
Система Delta настільки ефективно себе показала в Силах оборони, що згодом її буде впроваджено в усіх силових структурах
Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, передає пресслужба відомства.
"Україна – високотехнологічна держава, і чисельну перевагу російського ворога на полі бою компенсують наші цифрові рішення і високоточна зброя. Сучасна система Delta від Міноборони ефективно застосовується Збройними Силами. Завдяки Delta вже знищено ворожої техніки на більше ніж 15 мільярдів доларів", - сказав він.
Міністр додав, що систему буде впроваджено в усіх силових структурах.
"Для цього наша цифрова команда спільно з Держспецзв’язку, СБУ та іншими партнерами модернізували заходи безпеки, щоб наші Сили оборони отримували найбільш технологічні інструменти для знищення ворога", – резюмував очільник відомства.
- 4 лютого 2023 року Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження системи Delta у Силах оборони.
- У липні 2024 року Delta пройшла перевірку безпеки за стандартами НАТО.
- 8 серпня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко казала, що за допомогою цієї системи щомісяця фіксується 600 тис. об'єктів ворога й планується 106 тис. місій БПЛА.
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