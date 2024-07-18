Українську бойову систему вперше в історії сертифікували за стандартами НАТО

Про це інформує Міноборони.

Вказано, що діагностика кібербезпеки системи тривала півтора місяця. За цей час відбувся аналіз 162 заходів захисту інформації, які використані в ній.

"Вперше в історії України військова система пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в країнах НАТО. До цього подібні системи перевірялися за стандартами 20-річної давності, які втратили свою актуальність", - наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.

Наступним кроком стане введення Delta в експлуатацію Силами оборони.

Довідково: Delta - це бойова система, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби - і з союзниками. Щомісяця у систему додається понад 600 тис. об’єктів про місцерозташування ворога, водночас переглядається військовими понад 4 млн ворожих об’єктів.