Українську бойову систему вперше в історії сертифікували за стандартами НАТО
Українська бойова система Delta успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки. Таким чином вперше в історії України військову систему сертифікували за стандартами НАТО
Про це інформує Міноборони.
Вказано, що діагностика кібербезпеки системи тривала півтора місяця. За цей час відбувся аналіз 162 заходів захисту інформації, які використані в ній.
"Вперше в історії України військова система пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в країнах НАТО. До цього подібні системи перевірялися за стандартами 20-річної давності, які втратили свою актуальність", - наголосив міністр оборони України Рустем Умєров.
Наступним кроком стане введення Delta в експлуатацію Силами оборони.
Довідково: Delta - це бойова система, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби - і з союзниками. Щомісяця у систему додається понад 600 тис. об’єктів про місцерозташування ворога, водночас переглядається військовими понад 4 млн ворожих об’єктів.
- 4 лютого 2923 року Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження системи Delta у Силах оборони.
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