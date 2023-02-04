Кабмін ухвалив рішення запровадити систему Delta у Силах оборони

Відповідну постанову ініціював міністр оборони Олексій Резніков, повідомляється на Урядовому порталі.

"Delta — це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України. Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу Delta і додає новий функціонал, що дає нашим військовим значну перевагу над ворогом", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Поранені бійці не мають проходити бюрократичний квест": уряд проведе цифровізацію військово-лікарської комісії

Окрім використання платформи військовими, уряд дозволив розмістити Deltа в хмарі поза межами України. Це дозволить захистити систему від ракетних та кібератак ворога.

Довідка

Платформа Delta відображає поле бою в реальному часі, інтегрує дані від аеророзвідки про розташування ворога, дозволяє додавати знімки з супутника, дані з безпілотників, інформацію з чатботів.

Завдяки Delta українські військові можуть змінювати тактику бою та будувати військові стратегії, адже вони бачать ворога, як на долоні та мають значну перевагу в бою.