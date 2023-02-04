Кабмін ухвалив рішення запровадити систему Delta у Силах оборони
Кабінет Міністрів на засіданні у суботу, 4 лютого, ухвалив рішення щодо запровадження системи Delta у Силах оборони
Відповідну постанову ініціював міністр оборони Олексій Резніков, повідомляється на Урядовому порталі.
"Delta — це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України. Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу Delta і додає новий функціонал, що дає нашим військовим значну перевагу над ворогом", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: "Поранені бійці не мають проходити бюрократичний квест": уряд проведе цифровізацію військово-лікарської комісії
Окрім використання платформи військовими, уряд дозволив розмістити Deltа в хмарі поза межами України. Це дозволить захистити систему від ракетних та кібератак ворога.
Довідка
Платформа Delta відображає поле бою в реальному часі, інтегрує дані від аеророзвідки про розташування ворога, дозволяє додавати знімки з супутника, дані з безпілотників, інформацію з чатботів.
Завдяки Delta українські військові можуть змінювати тактику бою та будувати військові стратегії, адже вони бачать ворога, як на долоні та мають значну перевагу в бою.
- 29 січня у Мінцифри пояснили, як скоро в Дії з'явиться військовий квиток.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.62Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе