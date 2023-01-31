Про це Федоров написав у телеграм.

Він розповів, що команда Мінцифри разом з Міноборони, МОЗ, Мінветеранів, Мінсоцполітики та ГО розробили план з цифровізації військово-лікарської комісії.

Федоров запевняє, що електронний документообіг скоротить черги, а автоматизація процесів знизить навантаження на поранених військових.

"Це – лише невелика частина з того, що потрібно цифровізувати у військовій сфері. Наші військові гідні отримувати людяні послуги. Саме завдяки їм можемо далі працювати", - наголосив він.

Міністр зазначив, що зараз процеси ВЛК зовсім не цифровізовані: поранені бійці вимушені проводити час у чергах, ходити до різних інституцій, збирати паперові документи, аби підтвердити поранення.

Потім комісія дає експертний висновок, що робити військовому після поранення: звільнятися зі служби, переводитися на іншу посаду чи повертатися до частини для продовження служби.

"І такий "квест" треба проходити, навіть якщо військовому ампутували руку або ногу", - резюмував Федоров.

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