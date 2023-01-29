У Мінцифри пояснили, як скоро в Дії з'явиться військовий квиток

Про це керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік розказав The Village.

"Військовий квиток з’явиться в Дії рано чи пізно, але не можу сказати, що ми зараз над цим працюємо", - заявив він.

Мстислав Банік також наголосив, що повістки через застосунок військовозобов'язані не отримуватимуть.

Нагадаємо, наприкінці грудня в Дії також стартувало бета-тестування двох нових послуг: заміни посвідчення водія й отримання виписки про несудимість.

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