Міноборони про результати роботи системи Delta: "Щомісяця фіксується 600 тис. об'єктів ворога й планується 106 тис. місій БПЛА"
За допомогою системи Delta українські захисники планують більшість бойових завдань, відстежують і ведуть ворожі цілі, фіксують ураження
Про це заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла на презентації застосунку Армія+, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"За допомогою "Дельти" планується більшість бойових завдань, відстежуються і ведуться ворожі цілі, фіксуються ураження й оцінюється успіх завдання загалом. Щомісяця у системі фіксується 600 тис. об'єктів противника і планується 106 тис. місій БПЛА", - розповіла посадовиця.
За її словами, Delta генерує понад 35 тис. звітів на місяць, на що українським захисникам знадобилось би 18 тис. годин роботи.
"Завдяки Delta наші військові знищили 4 млн ворожих об'єктів на суму 15 млрд доларів", - зазначила Черногоренко.
Також Delta за час повномасштабної війни з РФ допомогла спланувати низку операцій, зокрема знищення крейсера "Москва", звільнення острова Зміїний, блискавичну деокупацію Харківщини.
"Одна з наших відомих спецслужб здійснює ураження кораблів РФ за допомогою Delta з інтеграцією безпілотників", - додала посадовиця.
Вона нагадала, що в липні Delta пройшла перевірку безпеки за стандартами НАТО.
- 4 лютого 2023 року Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження системи Delta у Силах оборони.
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