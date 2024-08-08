Міноборони про результати роботи системи Delta: "Щомісяця фіксується 600 тис. об'єктів ворога й планується 106 тис. місій БПЛА"

Про це заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко розповіла на презентації застосунку Армія+, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"За допомогою "Дельти" планується більшість бойових завдань, відстежуються і ведуться ворожі цілі, фіксуються ураження й оцінюється успіх завдання загалом. Щомісяця у системі фіксується 600 тис. об'єктів противника і планується 106 тис. місій БПЛА", - розповіла посадовиця.

За її словами, Delta генерує понад 35 тис. звітів на місяць, на що українським захисникам знадобилось би 18 тис. годин роботи.

"Завдяки Delta наші військові знищили 4 млн ворожих об'єктів на суму 15 млрд доларів", - зазначила Черногоренко.

Також Delta за час повномасштабної війни з РФ допомогла спланувати низку операцій, зокрема знищення крейсера "Москва", звільнення острова Зміїний, блискавичну деокупацію Харківщини.

"Одна з наших відомих спецслужб здійснює ураження кораблів РФ за допомогою Delta з інтеграцією безпілотників", - додала посадовиця.

Вона нагадала, що в липні Delta пройшла перевірку безпеки за стандартами НАТО.