Ізраїльський парламент продовжив надзвичайний стан в країні ще на рік
Кнесет (однопалатний парламент) Ізраїлю продовжив дію режиму надзвичайного стану в країні ще на один рік
Про це повідомляє Vesty.
Зазначається, що рішення було прийнято на пленарному засіданні, що відбулося в ніч проти 24 грудня.
Надзвичайний стан діятиме до 15 грудня 2025 року.
Дві профільні комісії Кнесету - з питань законодавства, а також із питань закордонних справ та оборони - рекомендували продовжити режим НC.
"За" проголосували 29 депутатів, які перебували у залі, "проти" - 7, утрималися - 2.
Зазначається, що востаннє термін дії режиму надзвичайного стану переглядався 28 травня 2024 року, тоді 13 голосами проти 7 було вирішено продовжити його до кінця року.
Надзвичайний стан наділяє Кнесет чи уряд повноваженнями запроваджувати особливі механізми - надзвичайні укази, які можуть скасовувати чи припиняти дію будь-яких законів.
Кнесет також має право скасувати надзвичайний стан у будь-який момент.
- Підтримані Іраном групи ополченців в Іраку вирішили припинити свої атаки на Ізраїль, які тривали від початку війни в Газі в жовтні 2023 року в рамках так званої іранської Осі опору, повідомляє The Times of Israel.
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