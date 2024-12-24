Ізраїльський парламент продовжив надзвичайний стан в країні ще на рік

Про це повідомляє Vesty.

Зазначається, що рішення було прийнято на пленарному засіданні, що відбулося в ніч проти 24 грудня.

Надзвичайний стан діятиме до 15 грудня 2025 року.

Дві профільні комісії Кнесету - з питань законодавства, а також із питань закордонних справ та оборони - рекомендували продовжити режим НC.

"За" проголосували 29 депутатів, які перебували у залі, "проти" - 7, утрималися - 2.

Зазначається, що востаннє термін дії режиму надзвичайного стану переглядався 28 травня 2024 року, тоді 13 голосами проти 7 було вирішено продовжити його до кінця року.

Надзвичайний стан наділяє Кнесет чи уряд повноваженнями запроваджувати особливі механізми - надзвичайні укази, які можуть скасовувати чи припиняти дію будь-яких законів.

Кнесет також має право скасувати надзвичайний стан у будь-який момент.