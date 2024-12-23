Іракські ополченці домовилися припинити атаки на Ізраїль, - ЗМІ

Про це повідомляє The Times of Israel.

Один із лідерів ополченців підтвердив, що угруповання досягло угоди з іракським урядом про припинення атак на Ізраїль. Крім того, сторони домовились утримуватися від втручання в події в Сирії.

Він зазначив, що ополченці прислухалися до закликів уряду, особливо після ескалації ситуації в Сирії, де є ризик повторення сценарію, який може загрожувати стабільності Іраку.

Крім того, представник ополчення Катаїб Саїд аш-Шухада заявив, що дії іракських угруповань були пов’язані з операціями ліванської "Хезболли", і додав, що перемир'я в Лівані стало причиною для припинення атак іракських сил.

За його словами, в Іраку також є партнери, які "мають свою думку і застереження з приводу цих операцій, і до них треба прислухатися".