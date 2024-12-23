Іракські ополченці домовилися припинити атаки на Ізраїль, - ЗМІ
Підтримані Іраном групи ополченців в Іраку вирішили припинити свої атаки на Ізраїль, які тривали від початку війни в Газі в жовтні 2023 року в рамках так званої іранської Осі опору
Про це повідомляє The Times of Israel.
Один із лідерів ополченців підтвердив, що угруповання досягло угоди з іракським урядом про припинення атак на Ізраїль. Крім того, сторони домовились утримуватися від втручання в події в Сирії.
Він зазначив, що ополченці прислухалися до закликів уряду, особливо після ескалації ситуації в Сирії, де є ризик повторення сценарію, який може загрожувати стабільності Іраку.
Крім того, представник ополчення Катаїб Саїд аш-Шухада заявив, що дії іракських угруповань були пов’язані з операціями ліванської "Хезболли", і додав, що перемир'я в Лівані стало причиною для припинення атак іракських сил.
За його словами, в Іраку також є партнери, які "мають свою думку і застереження з приводу цих операцій, і до них треба прислухатися".
- 27 вересня уряди США та Іраку оголосили про згортання військової місії у боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава" протягом року.
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