США заявили про завершення військової місії в Іраку
У п'ятницю, 27 вересня, уряди США та Іраку оголосили про згортання військової місії у боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" протягом року
Про це йдеться у спільній заяві США та Іраку.
Як зазначається, завершення місії планується протягом наступних 12 місяців, але не пізніше за вересень 2025 року. Проте в заяві не уточняють масштабу виведення військ.
У документі йдеться, що США та Ірак також погодили перехід до двостороннього партнерства у сфері безпеки для підтримки іракських сил та тиску на терористичне угруповання на території країни.
США також зобов'язуються провести необхідні процедури щодо виведення американського контингенту з Іраку відповідно до іракської конституції та законів. Своєю чергою Ірак висловив вдячність міжнародній коаліції за надану підтримку у боротьбі з терористичною загрозою.
Наголошується, що коаліція продовжить довгострокові зусилля щодо боротьби з терористичним угрупуванням у регіоні та в усьому світі.
"Оскільки Ірак є ключовим членом коаліції, військова місія коаліції, яка діє в Сирії, продовжить роботу до вересня 2026 року", - йдеться в заяві Держдепу.
- 6 вересня повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Ірак домовилися про виведення сил міжнародної коаліції, очолюваної США, з території цієї держави.
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