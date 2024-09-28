США заявили про завершення військової місії в Іраку

Про це йдеться у спільній заяві США та Іраку.

Як зазначається, завершення місії планується протягом наступних 12 місяців, але не пізніше за вересень 2025 року. Проте в заяві не уточняють масштабу виведення військ.

У документі йдеться, що США та Ірак також погодили перехід до двостороннього партнерства у сфері безпеки для підтримки іракських сил та тиску на терористичне угруповання на території країни.

США також зобов'язуються провести необхідні процедури щодо виведення американського контингенту з Іраку відповідно до іракської конституції та законів. Своєю чергою Ірак висловив вдячність міжнародній коаліції за надану підтримку у боротьбі з терористичною загрозою.

Наголошується, що коаліція продовжить довгострокові зусилля щодо боротьби з терористичним угрупуванням у регіоні та в усьому світі.

"Оскільки Ірак є ключовим членом коаліції, військова місія коаліції, яка діє в Сирії, продовжить роботу до вересня 2026 року", - йдеться в заяві Держдепу.