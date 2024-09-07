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Головна Світ США домовилися з Іраком про виведення військ, – Reuters

США домовилися з Іраком про виведення військ, – Reuters

Світлана Кравченко
7 вересня, 2024 субота
07:27
Світ НАТО в Іраку

У п'ятницю, 6 вересня, Сполучені Штати Америки та Ірак домовилися про виведення сил міжнародної коаліції, очолюваної США, з території цієї держави

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Про це пише Reuters з посиланням на інформацію з власних джерел.

Як зазначається, угода, яка вже узгоджена в основних пунктах, вимагає остаточного затвердження в Вашингтоні та Багдаді. Вона передбачає поступове виведення сотень військовослужбовців до вересня 2025 року, а решти контингенту - до кінця 2026 року.

Водночас обидві сторони прагнуть зберегти нові консультативні відносини, які дозволять окремим американським підрозділам залишатися в Іраку після завершення основної місії коаліції.

За даними джерел агентства, офіційне оголошення про досягнуту угоду може відбутися вже цього місяця.

Повідомляється, що наразі США утримують в Іраку до 2,5 тисяч військовослужбовців, а також близько 900 в сусідній Сирії в межах коаліції, створеної у 2014 році для боротьби з терористичною організацією "Ісламська держава". До коаліції також входять військові з Німеччини, Франції, Іспанії та Італії.

Згідно з планом до вересня 2025 року коаліційні сили залишать авіабазу Айн аль-Асад, розташовану в провінції Анбар, і значно скоротять свою присутність у Багдаді. Водночас американські та інші війська коаліції залишаться в Ербілі, у Курдистані, ще приблизно на рік – до кінця 2026 року, щоб продовжувати операції проти "Ісламської держави" в Сирії.

"Цей план знаменує значні зміни у військовій стратегії США в регіоні. Хоча основною метою залишається боротьба з терористичною загрозою, американські посадовці визнають, що присутність коаліції також є стримуючим фактором проти впливу Ірану", - підкреслює Reuters.

  • У серпні на базу в західній частині Іраку було здійснено ракетну атаку, внаслідок якої поранень зазнали щонайменше п'ятеро людей, серед них американські військові.
Теги:
Ірак
США
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