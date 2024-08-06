В Іраку ракетами атакували військову базу: щонайменше 5 поранених, серед них - американські військові

Про це інформує The Wall Street Journal.

Вказано, що під атаку потрапила авіабаза Аль-Асад. За словами неназваного американського чиновника та свідків, у периметр бази влучило щонайменше дві ракети. Наразі відомо про мінімум п'ятьох поранених, серед яких є американські військові.

Видання вказує, що ця атака була подібною на попередні напади іракських збройних угруповань, підтримуваних Іраном: впродовж останніх кількох років вони неодноразово обстрілювали базу.

У Білому домі повідомили, що поінформували про атаку президента США Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс. Також обговорено кроки, які адміністрація зробить "для захисту наших сил і реагування на будь-який напад на наш персонал у спосіб і в місці за нашим вибором".