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Головна Світ В Іраку ракетами атакували військову базу: щонайменше 5 поранених, серед них - американські військові

В Іраку ракетами атакували військову базу: щонайменше 5 поранених, серед них - американські військові

Ольга Бабишена
6 серпня, 2024 вiвторок
05:22
Світ Ілюстративне фото

На базу в західній частині Іраку було здійснено ракетну атаку, внаслідок якої поранень зазнали щонайменше п'ятеро людей, серед них американські військові

Зміст

Про це інформує The Wall Street Journal.

Вказано, що під атаку потрапила авіабаза Аль-Асад. За словами неназваного американського чиновника та свідків, у периметр бази влучило щонайменше дві ракети. Наразі відомо про мінімум п'ятьох поранених, серед яких є американські військові. 

Видання вказує, що ця атака була подібною на попередні напади іракських збройних угруповань, підтримуваних Іраном: впродовж останніх кількох років вони неодноразово обстрілювали базу. 

У Білому домі повідомили, що поінформували про атаку президента США Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс. Також обговорено кроки, які адміністрація зробить "для захисту наших сил і реагування на будь-який напад на наш персонал у спосіб і в місці за нашим вибором".

  • Два військові безпілотники 16 липня атакували іракську авіабазу Айн аль-Асад, де розміщені американські та інші міжнародні сили в західному Іраку. 
Теги:
Близький Схід
Ірак
США
ракетний удар
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