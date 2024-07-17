В Іраку безпілотники атакували військову базу, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що це стало другим нападом на американські сили в Іраку з початку лютого, коли підтримувані Іраном угруповання в Іраку припинили свої напади на американські війська.

Як повідомили військові джерела, за попередньою інформацією, внаслідок атаки люди не постраждали. Іракський військовий чиновник сказав, що системи оборони збили один безпілотник поблизу периметра бази.

За словами офіційного представника США, у квітні біля бази Айн аль-Асад було збито два безпілотники.