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Головна Світ Ракети з Іраку атакували базу США в Сирії, - Reuters

Ракети з Іраку атакували базу США в Сирії, - Reuters

22 квітня, 2024 понедiлок
05:41
Світ США Сирія ракетний удар війна з Ізраїлем

П’ять ракет були запущені з іракського міста Зуммар у бік американської військової бази на північному сході Сирії

Про це пише Reuters із посиланням на іракські джерела.та офіційного представника США.

Видання зазначає, що атака стала першою з початку лютого, коли проіранські угруповання в Іраку припинили напади на військові об’єкти США.

Атака сталася наступного дня після того, як прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа ас-Судані зустрівся з президентом Джо Байденом у Білому домі.

Представник США анонімно сказав, що понад п'ять ракет було випущено з Іраку по військах на базі коаліції в Румаліні, Сирія, але ніхто з американців не постраждав.

Посадовець назвав це "невдалою ракетною атакою". Після цього, за словами чиновника, літак очолюваної США коаліції в Іраку та Сирії завдав удару по пусковій установці.

Два джерела безпеки та старший офіцер армії в Іраку повідомили, що невелика вантажівка з ракетною установкою, закріпленою на задній частині, була припаркована в Зуммарі, місті на кордоні з Сирією.

Офіцер сказав, що знищену вантажівку було вилучено для подальшого дослідження, і початкове розслідування показало, що вона була знищена в результаті авіаудару.

"Ми спілкуємося з коаліційними силами в Іраку, щоб поділитися інформацією про цю атаку", - додав офіцер.

Осередок безпеки Іраку заявив, що сили розпочали "широкомасштабну операцію з пошуку та перевірки", націлену на злочинців поблизу сирійського кордону, зобов’язавшись притягнути їх до відповідальності.

Теги:
Сирія
Ірак
Іран
США
Військові новини
ракетний удар
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