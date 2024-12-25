На Ейфелевій вежі в Парижі сталася пожежа: евакуювали 1200 людей

Про це інформують видання Le Parisien і BFMTV.com.

Так, за даними Товариства експлуатації Ейфелевої вежі (SETE), близько 10:50 (11:50 за Києвом) на пульт місцевої пожежної охорони надійшло повідомлення про пожежу на Ейфелевій вежі. Було ухвалено рішення про негайну евакуацію.

З'ясувалося, що технічна проблема виникла між другою та верхньою частиною пам'ятника – спалахнув електрощиток, підключений до кабелю ліфта. Вже об 11:50 (о 12:50 за Києвом) рятувальники загасили пожежу.

Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання. Вогонь не поширився далі, постраждалих немає, повідомили пожежники.

Наразі проводиться розслідування для "встановлення походження цього інциденту". Частково вежу відкрили для відвідувачів о 12:15, але тільки до другого поверху.