На Ейфелевій вежі в Парижі сталася пожежа: евакуювали 1200 людей
Удень 24 грудня в Парижі виникла пожежа на Ейфелевій вежі. Зі знакової будівлі було евакуйовано 1200 туристів
Про це інформують видання Le Parisien і BFMTV.com.
Так, за даними Товариства експлуатації Ейфелевої вежі (SETE), близько 10:50 (11:50 за Києвом) на пульт місцевої пожежної охорони надійшло повідомлення про пожежу на Ейфелевій вежі. Було ухвалено рішення про негайну евакуацію.
З'ясувалося, що технічна проблема виникла між другою та верхньою частиною пам'ятника – спалахнув електрощиток, підключений до кабелю ліфта. Вже об 11:50 (о 12:50 за Києвом) рятувальники загасили пожежу.
Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання. Вогонь не поширився далі, постраждалих немає, повідомили пожежники.
Наразі проводиться розслідування для "встановлення походження цього інциденту". Частково вежу відкрили для відвідувачів о 12:15, але тільки до другого поверху.
- У серпні, за кілька годин до початку церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі, чоловік без сорочки піднявся на Ейфелеву вежу, що спричинило евакуацію людей з території навколо пам'ятки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.76 Купівля 41.76Продаж 42.3
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.23
- Актуальне
- Важливе