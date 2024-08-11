У Парижі евакуювали людей з території навколо Ейфелевої вежі за кілька годин до закриття Олімпіади: причина
За кілька годин до початку церемонії закриття Олімпійських ігор у Парижі чоловік без сорочки піднявся на Ейфелеву вежу, що спричинило евакуацію людей з території навколо пам'ятки
Про це повідомляє Associated Press.
За свідченнями очевидців, чоловік почав своє сходження на вежу в другій половині дня. Незрозуміло, як йому вдалося потрапити на вежу, але його помітили вже над олімпійськими кільцями, які прикрашають другу частину пам'ятника, прямо над першим оглядовим майданчиком.
Близько 15:00 правоохоронці розпочали евакуацію відвідувачів з цієї частини вежі. Деяким відвідувачам, які були ненадовго заблоковані на другому поверсі, дозволили вийти приблизно через 30 хвилин.
Ейфелева вежа відігравала ключову роль у церемонії відкриття, коли Селін Діон виконала для міста серенаду на одному з її оглядових майданчиків. Проте очікувалося, що вежа не буде задіяна в церемонії закриття, що мала відбутися на Стад де Франс у північному передмісті Сен-Дені о 21:00.
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На церемонії закриття Олімпійських ігор в Парижі, що відбудеться 11 серпня о 22:00 за Київським часом на арені "Стад де Франс", український прапор понесуть Парвіз Насібов та Людмила Лузан.
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