Оголошено прапороносців від України на церемонії закриття Олімпійських ігор-2024

Про це інформує Tribuna.

Честь нести прапор України випала Парвізу Насібову - срібному призеру з греко-римської боротьби, та Людмилі Лузан - срібному призеру з каное-двійки на 500 метрів разом, яка завоювала цю нагороду з Анастасією Рибачок.

Читайте також: Олімпіада-2024: хто з українців виступає 11 серпня. Коли церемонія закриття Ігор

Українські спортсмени гідно представили свою країну на Олімпіаді-2024 та досягли значних результатів, здобувши 12 нагород.