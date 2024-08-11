Оголошено прапороносців від України на церемонії закриття Олімпійських ігор-2024
На церемонії закриття Олімпійських ігор в Парижі, що відбулася 11 серпня о 22:00 за Київським часом на арені "Стад де Франс", український прапор понесуть Парвіз Насібов та Людмила Лузан
Про це інформує Tribuna.
Честь нести прапор України випала Парвізу Насібову - срібному призеру з греко-римської боротьби, та Людмилі Лузан - срібному призеру з каное-двійки на 500 метрів разом, яка завоювала цю нагороду з Анастасією Рибачок.
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Українські спортсмени гідно представили свою країну на Олімпіаді-2024 та досягли значних результатів, здобувши 12 нагород.
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Українки Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули срібло Олімпійських ігор у Парижі у веслуванні на каное-двійках на дистанції 500 м.
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