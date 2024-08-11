Олімпіада-2024: хто з українців виступає 11 серпня. Коли церемонія закриття Ігор
У неділю, 11 серпня, завершуються Олімпійські ігри у Парижі
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.
В останній день Олімпіади у Парижі змагатиметься лише один представник України - Муразі Мчедлідзе. Наш спортсмен може завоювати бронзову нагороду у вільній боротьбі.
Трансляція буде доступна на "Суспільному".
Розклад змагань на 11 серпня
12:00 Вільна боротьба. До 97 кг, втішний раунд. Муразі Мчедлідзе
22:00 Церемонія закриття
Як Україна виступає на Олімпіаді-2024
Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 12 медалей - 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові.
Золото
3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк.
Срібло
Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. Ще одне срібло 8 серпня здобув Парвіз Насібов у греко-римській боротьбі в категорії до 67 кг. 9 серпня другими у веслуванні на каное-двійках на 500 м фінішували Людмила Лузан та Анастасія Рибачок. 10 серпня Ірина Коляденко здобула срібну нагороду у боротьбі.
Бронза
На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота. Третім також став борець греко-римського стилю Жан Беленюк у категорії до 87 кг.
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