Медалістки Токіо-2020 Лузан і Рибачок вийшли до фіналу Олімпіади

Про це повідомив офіційний сайт Олімпіади-2024.

Срібні медалістки Олімпіади-2020 на каное-двійках з України у Парижі фінішували у своєму півфіналі третіми та вийшли до вирішального заїзду. Він відбудеться сьогодні, 9 серпня, та розпочнеться о 13:50.

Лузан також є бронзовою призеркою Ігор-2020 у змаганнях на каное-одиночці на дистанції 200 м.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 10 медалей - 3 золоті, 3 срібні та 4 бронзові.

Золото

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк.

Срібло

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. Ще одне срібло 8 серпня здобув Парвіз Насібов у греко-римській боротьбі в категорії до 67 кг.

Бронза

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота. Третім також став борець герко-римського стилю Жан Беленюк у категорії до 87 кг.