Коляденко програла сутичку за золото Олімпіади у боротьбі

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Бронзова медалістка Токіо-2020 Ірина Коляденко у фіналі вагової категорії до 62 кг зустрічалась із Сакурою Мотокі. Сутичка завершилась перемогою представниці Японії з рахунком 12:1.

На шляху до фіналу Коляденко перемогла Орхон Пуревдорж з Монголії (8:7), болгарку Біляну Дудову (7:3) та Айсулу Тинибековою з Киргизстану (9:2).

Ірина Коляденко стала срібною призеркою. Загалом Україна здобула на Олімпійських іграх у Парижі 12 медалей - 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Золото

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк.

Срібло

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. Ще одне срібло 8 серпня здобув Парвіз Насібов у греко-римській боротьбі в категорії до 67 кг. 9 серпня другими у веслуванні на каное-двійках на 500 м фінішували Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.

Бронза

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота. Третім також став борець греко-римського стилю Жан Беленюк у категорії до 87 кг.