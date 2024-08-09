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Українка Коляденко вийшла до фіналу Олімпіади-2024 у боротьбі

Влад Дідусь
9 серпня, 2024 п'ятниця
20:23
Спорт Ірина Коляденко, вільна боротьба, Олімпіада-2024

У пʼятницю, 9 серпня, українська спортсменка Ірина Коляденко виграла свою сутичку у півфіналі Олімпіади-2024 з вільної боротьби

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Бронзова медалістка Токіо-2020 Ірина Коляденко у півфіналі вагової категорії до 62 кг зустрічалась з чинною чемпіонкою світу Айсулу Тинибековою з Киргизстану. Сутичка завершилась перемогою українки з рахунком 9:2.

На шляху до півфіналу Коляденко перемогла Орхон Пуревдорж з Монгололії (8:7) і болгарку Біляну Дудову (7:3).

У фіналі Олімпіади, який пройде 10 серпня, Коляденко зустрінеться з переможницею пари Сакура Мотокі - Грейс Буллен.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 11 медалей - 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові. 

Золото

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк

Срібло

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. Ще одне срібло 8 серпня здобув Парвіз Насібов у греко-римській боротьбі в категорії до 67 кг. 9 серпня другими у веслуванні на каное-двійках на 500 м фінішували Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.  

Бронза

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота. Третім також став борець герко-римського стилю Жан Беленюк у категорії до 87 кг. 

Теги:
Олімпіада
вільна боротьба
Олімпіада-2024
Олімпійська збірна України
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