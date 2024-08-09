Українка Коляденко вийшла до півфіналу Олімпіади-2024 у боротьбі

Про це інформують на офіційному сайті Олімпіади-2024.

Бронзова медалістка Токіо-2020 у першій сутичці на Іграх у Парижі в категорії до 62 кг зустрічалася з чемпіонкою світу - 2017 з Монголії Орхон Пуревдорж. Українка невдало розпочала поєдинок та поступалася після першого періоду 0:4. Проте по перерві Ірина Коляденко зуміла перехопити ініціативу та здобути перемогу 8:7.

У чвертьфіналі українка зустрілася з болгаркою Біляною Дудовою, яка вигравала ЧС-2021 у категорії до 59 кг. Коляденко програла перший період 0:1, проте знову змогла надолужити в другому. Українка перемогла з рахунком 7:3 та вийшла до півфіналу.

У вільній боротьбі в категорії до 125 кг українець Олександр Хоцянівський у 1/8 фіналу зустрічався з грузином Гено Петріашвілі з Грузії. Перший період залишився за срібним призером Токіо-2020 з Грузії - 1:0. По перерві Петріашвілі розвинув успіх та довів поєдинок до дострокової перемоги - 11:0.

Як Україна виступає на Олімпіаді-2024

Збірна України здобула на Олімпійських іграх у Парижі 11 медалей - 3 золоті, 4 срібні та 4 бронзові.

Золото

3 серпня перше золото Україні принесли Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова у командних змаганнях з фехтування на шаблях. 4 серпня олімпійською чемпіонкою у стрибках у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. 7 серпня найсильнішим у категорії до 80 кг став боксер Олександр Хижняк.

Срібло

Перше для нашої команди срібло 1 серпня виборов Сергій Куліш у стрільбі з малокаліберної гвинтівки з трьох положень на 50 м. 5 серпня другим у вправах на брусках став Ілля Ковтун в спортивній гімнастиці. Ще одне срібло 8 серпня здобув Парвіз Насібов у греко-римській боротьбі в категорії до 67 кг. 9 серпня другими у веслуванні на каное-двійках на 500 м фінішували Людмила Лузан та Анастасія Рибачок.

Бронза

На рахунку Ольги Харлан також бронза в індивідуальних змаганнях з фехтування на шаблях. Ще дві бронзові медалі отримали легкоатлети. Ірина Геращенко стала третьою у стрибках у висоту, а Михайло Кохан - у метанні молота. Третім також став борець герко-римського стилю Жан Беленюк у категорії до 87 кг.