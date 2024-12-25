В Амстердамі засудили до 6 місяців нападників на футбольних фанів "Маккабі" з Ізраїлю
24 грудня суд в Амстердамі призначив до 6 місяців тюрми чотирьом обвинуваченим у справі про напади на вболівальників ізраїльського футбольного клубу "Маккабі" уночі 8 листопада. Ще один 19-річний підсудний отримав 100 годин громадських робіт
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Пів року ув’язнення отримав 32-річний підсудний, який, за даними слідства, вдарив ногою одного з уболівальників, використовуючи прийом карате. Внаслідок цього постраждалий ледь не потрапив під трамвай, повідомила із зали суду газета Het Parool. Прокуратура раніше просила для нього дворічного терміну позбавлення волі. Слідство зазначало, що цей підсудний відіграв провідну роль у нападах 7 та 8 листопада. Зазначається, що на записах, наданих суду, видно, як ця людина штовхає та б’є своїх жертв.
Двох людей засудили за обмін повідомленнями у соцмережах із закликами нападати на вболівальників "Маккабі". Вироки можуть бути оскаржені протягом двох тижнів.
Місцевий Центр інформації та документації щодо Ізраїлю (CIDI) назвав вироки надто м’якими, враховуючи антисемітський характер подій. Директор організації Наомі Меструм сказала, що той факт, що вироки виявилися м’якшими, ніж вимагало звинувачення, є "неприємним сигналом".
- Уночі 8 листопада ізраїльські футбольні вболівальники зазнали масових нападів після гри, внаслідок чого відомо щонайменше про 10 поранених, 10 зниклих безвісти, а дехто залишається в облозі в готелях. Уряд Ізраїлю надсилає літаки для евакуації постраждалих громадян.
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