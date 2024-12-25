В Амстердамі засудили до 6 місяців нападників на футбольних фанів "Маккабі" з Ізраїлю

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Пів року ув’язнення отримав 32-річний підсудний, який, за даними слідства, вдарив ногою одного з уболівальників, використовуючи прийом карате. Внаслідок цього постраждалий ледь не потрапив під трамвай, повідомила із зали суду газета Het Parool. Прокуратура раніше просила для нього дворічного терміну позбавлення волі. Слідство зазначало, що цей підсудний відіграв провідну роль у нападах 7 та 8 листопада. Зазначається, що на записах, наданих суду, видно, як ця людина штовхає та б’є своїх жертв.

Двох людей засудили за обмін повідомленнями у соцмережах із закликами нападати на вболівальників "Маккабі". Вироки можуть бути оскаржені протягом двох тижнів.

Місцевий Центр інформації та документації щодо Ізраїлю (CIDI) назвав вироки надто м’якими, враховуючи антисемітський характер подій. Директор організації Наомі Меструм сказала, що той факт, що вироки виявилися м’якшими, ніж вимагало звинувачення, є "неприємним сигналом".