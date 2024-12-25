Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ В Амстердамі засудили до 6 місяців нападників на футбольних фанів "Маккабі" з Ізраїлю

В Амстердамі засудили до 6 місяців нападників на футбольних фанів "Маккабі" з Ізраїлю

Ксенія Золотова
25 грудня, 2024 середа
02:07
Світ

24 грудня суд в Амстердамі призначив до 6 місяців тюрми чотирьом обвинуваченим у справі про напади на вболівальників ізраїльського футбольного клубу "Маккабі" уночі 8 листопада. Ще один 19-річний підсудний отримав 100 годин громадських робіт

Зміст

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Пів року ув’язнення отримав 32-річний підсудний, який, за даними слідства, вдарив ногою одного з уболівальників, використовуючи прийом карате. Внаслідок цього постраждалий ледь не потрапив під трамвай, повідомила із зали суду газета Het Parool. Прокуратура раніше просила для нього дворічного терміну позбавлення волі. Слідство зазначало, що цей підсудний відіграв провідну роль у нападах 7 та 8 листопада. Зазначається, що на записах, наданих суду, видно, як ця людина штовхає та б’є своїх жертв.

Двох людей засудили за обмін повідомленнями у соцмережах із закликами нападати на вболівальників "Маккабі". Вироки можуть бути оскаржені протягом двох тижнів.

Місцевий Центр інформації та документації щодо Ізраїлю (CIDI) назвав вироки надто м’якими, враховуючи антисемітський характер подій. Директор організації Наомі Меструм сказала, що той факт, що вироки виявилися м’якшими, ніж вимагало звинувачення, є "неприємним сигналом".

  • Уночі 8 листопада ізраїльські футбольні вболівальники зазнали масових нападів після гри, внаслідок чого відомо щонайменше про 10 поранених, 10 зниклих безвісти, а дехто залишається в облозі в готелях. Уряд Ізраїлю надсилає літаки для евакуації постраждалих громадян.
Теги:
Новини
Спорт
Футбол
Ізраїль
Нідерланди
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
сховище газу
Автор Марина Клюєва
23 грудня, 2024 понедiлок
Припинення транзиту газу з РФ через Україну: експерт пояснив, чи можна його продовжити під виглядом палива з інших країн
Роберт Фіцо
Автор Катерина Ганжа
22 грудня, 2024 неділя
"Була відповіддю на заяву Зеленського": Фіцо про зустріч із Путіним
Путін
Автор Катерина Єсікова
24 грудня, 2024 вiвторок
Путін, імовірно, міг дати вказівку не захоплювати Покровськ, а зосередитися на просуванні відкритими територіями, - ISW
Київ
+0.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.81
    Купівля 41.81
    Продаж 42.38
  • EUR
    Купівля 43.54
    Продаж 44.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
25 грудня
02:40
Трамп пообіцяв повернути оригінальну назву найвищої гори Північної Америки Деналі, яку змінив Обама
02:20
Оновлено
шахед
Росія атакує Україну "шахедами" і ракетами в Різдвяну ніч: на Київщині спрацювала ППО
01:48
Іран Росія
Іранський нафтовий магнат постачає зброю до Росії через Каспійське море для підтримки її війни в Україні
01:33
ЗСУ
В Україні зареєстрували нову професію "Інспектор з військового обліку"
01:02
окупанти крим
За час окупації Криму росіяни замістили понад 35% жителів, - постпред президента
00:42
Латвія
Латвія передала Україні конфісковані у п'яних водіїв авто на 2,25 млн євро
2024, вiвторок
24 грудня
23:53
У Сирії повстанські групи погодилися ввійти в структуру міноборони
23:52
Україна просить Червоний Хрест верифікувати перебування в полоні РФ 18 українців, із якими Кадиров зняв відео
23:12
ізраїльські солдати
Ізраїльський парламент продовжив надзвичайний стан в країні ще на рік
22:55
ЗСУ
На фронті від початку доби зафіксували 248 боєзіткнень: найбільше ворожих атак на Покровському напрямку
22:22
До студії каналу Еспресо принесли Вифлеємський вогонь миру
22:21
Рустем Умєров
Кабмін спростив закупівлі БПЛА та засобів РЕБ вітчизняного виробництва
22:13
Ексклюзив
Дональд Трамп
Найбільше, чим Трамп може заохотити Путіна до миру, - це скасування болючих для РФ санкцій, - дипломат Хара
22:08
Ексклюзив
ЗСУ
Нардеп Гончаренко: "У нас є серйозний шанс завершити бойові дії у 2025 році"
21:58
Олександр Якущенко
У РФ повідомили про самогубство підлітка, якого росіяни викрали з Херсонщини. Україна почала розслідування
21:01
Аналітика
Сергій Згурець
Що відбувається із законопроєктом про демобілізацію. Колонка Сергія Згурця
21:00
Інтерв’ю
Українська греко-католицька церква. Блаженнійший Святослав
"Тому що він хоче, щоб ми разом з Ним це зло зупинили": голова УКГЦ Блаженнійший Святослав про віру та чому Бог не зупинить війну
20:57
Олександр Хижняк, бокс
Олімпійський чемпіон Хижняк відмовив промоутеру Усика та не перейде у професіонали
20:55
міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен
Після заяви Трампа про бажання взяти під контроль Гренландію Данія посилює оборону острова
20:38
Оновлено
РФ вдарила ракетою по Кривому Рогу
РФ ударила ракетою по Кривому Рогу: 15 постраждалих, один чоловік загинув
20:31
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила ударні БПЛА: ситуація на вечір 24 грудня
20:00
OPINION
Ангели, архангели, просимо до нас на вечерю
19:57
Війна з Росією, ЗСУ
Знижки, спецпропозиції: в "Армії+" запустили програму підтримки військових
19:53
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Кібератака на реєстри та держресурси: уряд автоматично продовжив термін бронювань від мобілізації
19:43
Ексклюзив
польща україна , біженці
Німеччина, Польща, Чехія зацікавлені, щоб українці залишалися, - президент асоціації компаній з працевлаштування
19:33
Оновлено
Микита Василенко
Професор КНУ ім. Шевченка Василенко в ефірі у роспропагандиста образив українських жінок: студенти, Лубінець, ректор і Лісовий відреагували
19:24
"Ми боремося за надію та перемогу життя": Зеленський привітав українців із Різдвом
19:15
Новий рік
В Україні посилили заходи безпеки на різдвяно-новорічні свята
19:07
Кабмін
Уряд пропонує позбавити державного захисту російську та білоруську мови
18:52
метро
Ексочільника метро Києва Брагінського оголосили в розшук за статтею про службову недбалість із тяжкими наслідками
18:41
Олександр Шовковський, Динамо
"Динамо" відмовилось від трансферу аргентинського форварда, - ЗМІ
18:24
Джо Байден
Байден розглядає запровадження нових санкцій проти енергетичного сектору РФ, - WP
18:24
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
Тренер "Челсі" відреагував на поїздку Мудрика на бій Усика в Саудівську Аравію
18:18
OPINION
Я дуже втомився
18:04
OPINION
Неформат, або "Дєвочкі на культурку"
17:55
Відправив коханці світлини: завдяки полковнику росгвардії Нацспротив викрив ворожу базу в Луганську
17:48
PR
Скільки коштує розробка інтернет-магазину: оцінка вартості та варіанти рішень
17:45
Партнерський матеріал
Проблеми ВЛК: чому непридатних визнають придатними та як це впливає на обороноздатність України
17:33
Україна - США, конгрес
Україна отримала від США перший транш у $1 млрд від заморожених активів РФ
17:29
ЗСУ
DeepState: Сили оборони вирвалися з Макарівки, яку захопила РФ, оточених підрозділів немає
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV