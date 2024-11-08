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В Амстердамі сталися масові напади на ізраїльських футбольних вболівальників: є затримані, Ізраїль евакуює постраждалих

Ксенія Золотова
8 листопада, 2024 п'ятниця
09:48
Світ

У ніч 8 листопада ізраїльські футбольні вболівальники зазнали масових нападів після гри, внаслідок чого відомо щонайменше про 10 поранених, 3 зниклих безвісти, а дехто залишається в облозі в готелях. Уряд Ізраїлю надсилає літаки для евакуації постраждалих громадян

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Про це повідомляє посольство Ізраїлю в США у X, CNN  та Times of Israel.

Сотні вболівальників ізраїльської футбольної команди "Маккабі Тель-Авів" «потрапили в засідку в Амстердамі" в четвер увечері 7 листопада, коли вони залишали стадіон після гри Ліги Європи проти голландського "Аякса".

Посольство опублікувало відео, на якому нападники чинять насильство проти вболівальників "Маккабі".

Місцева поліція повідомила, що після гри було затримано 57 людей, оскільки пропалестинські демонстранти намагалися дістатися до стадіону Йохана Кройфа. Поліція повідомила, що вболівальники покинули стадіон без інцидентів, але вночі повідомлялося про різні сутички в центрі міста.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що 10 громадян отримали поранення, і порадив ізраїльтянам в Амстердамі залишатися в готелях.

За даними МЗС Ізраїлю, Саар також попросив свого нідерландського колегу Каспара Велдкампа допомогти доставити ізраїльтян із їхніх готелів до аеропорту.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу сказав, що він наказує "негайно відправити два рятувальні літаки" для допомоги громадянам Ізраїлю. Він закликав нідерландську владу "рішуче і швидко діяти проти бунтівників і забезпечити спокій наших громадян".

Збройні сили Ізраїлю заявили, що керуватимуть евакуаційними рейсами.

Вболівальники "Маккабі" були в столиці Нідерландів перед грою Ліги Європи проти "Аякса", яку місцева команда перемогла з рахунком 5:0. Проте політична напруженість зростала напередодні матчу, коли в соціальних мережах з’явилися численні відео, на яких фанати "Маккабі" скандували гасла про конфлікт на Близькому Сході. 

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф ​​заявив, що він спілкувався з Нетаньягу щодо "абсолютно неприйнятних антисемітських нападів на ізраїльтян".

Шуф підкреслив, що винні будуть відстежені та притягнуті до відповідальності, додавши, що "зараз у столиці тихо". 

  • Ізраїльський високопосадовець підтвердив повідомлення про те, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу готовий запропонувати представникам ХАМАСу, які утримують заручників у Газі, по "кілька мільйонів доларів" за звільнення кожного з них.

 

Теги:
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Спорт
Футбол
Ізраїль
Палестина
Нідерланди
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
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