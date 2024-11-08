В Амстердамі сталися масові напади на ізраїльських футбольних вболівальників: є затримані, Ізраїль евакуює постраждалих

Про це повідомляє посольство Ізраїлю в США у X, CNN та Times of Israel.

Сотні вболівальників ізраїльської футбольної команди "Маккабі Тель-Авів" «потрапили в засідку в Амстердамі" в четвер увечері 7 листопада, коли вони залишали стадіон після гри Ліги Європи проти голландського "Аякса".

Посольство опублікувало відео, на якому нападники чинять насильство проти вболівальників "Маккабі".

⚠️ Graphic videos ⚠️



Hundreds of fans of the @MaccabiTLVFC soccer team were ambushed and attacked in Amsterdam tonight as they left the stadium following a game against @AFCAjax.



The mob who targeted these innocent Israelis has proudly shared their violent acts on social media.… pic.twitter.com/R3vRAIKrIG — Embassy of Israel to the USA (@IsraelinUSA) November 8, 2024

Місцева поліція повідомила, що після гри було затримано 57 людей, оскільки пропалестинські демонстранти намагалися дістатися до стадіону Йохана Кройфа. Поліція повідомила, що вболівальники покинули стадіон без інцидентів, але вночі повідомлялося про різні сутички в центрі міста.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що 10 громадян отримали поранення, і порадив ізраїльтянам в Амстердамі залишатися в готелях.

За даними МЗС Ізраїлю, Саар також попросив свого нідерландського колегу Каспара Велдкампа допомогти доставити ізраїльтян із їхніх готелів до аеропорту.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу сказав, що він наказує "негайно відправити два рятувальні літаки" для допомоги громадянам Ізраїлю. Він закликав нідерландську владу "рішуче і швидко діяти проти бунтівників і забезпечити спокій наших громадян".

Збройні сили Ізраїлю заявили, що керуватимуть евакуаційними рейсами.

Вболівальники "Маккабі" були в столиці Нідерландів перед грою Ліги Європи проти "Аякса", яку місцева команда перемогла з рахунком 5:0. Проте політична напруженість зростала напередодні матчу, коли в соціальних мережах з’явилися численні відео, на яких фанати "Маккабі" скандували гасла про конфлікт на Близькому Сході.

“Let the IDF win to Fuck the Arabs”



Maccabi Tel Aviv hooligans chant their genocidal song while being protected by the police in Amsterdam, this song they’re chanting has a part that says “there are no schools in Gaza because there are no children left”. pic.twitter.com/erGuS5Ael6 — Suppressed News. (@SuppressedNws) November 7, 2024

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф ​​заявив, що він спілкувався з Нетаньягу щодо "абсолютно неприйнятних антисемітських нападів на ізраїльтян".

Шуф підкреслив, що винні будуть відстежені та притягнуті до відповідальності, додавши, що "зараз у столиці тихо".

Here is video of the Isrseli fans beating a Muslim cab driver last night.

You should probably retract your statement because I have tons more evidence. You will just look like the hypocrite we already know you are.



Genocider. pic.twitter.com/5FnZr8giox — The FIX Collective ???????????? (@ThatTylerPopp) November 8, 2024